L'equip Dynamics, format per més de 30 estudiants de diferents graus en enginyeria de l’Escola Politècnica Superior d’Enginyeria de Manresa (EPSEM) de la UPC han obtingut la seva millor puntuació a la competició de Formula Student.

L'estiu començava com un repte ja que per causes alienes a l'equip, una màquina encarregada de les inspeccions a la competició d'Holanda va fallar, provocant un accident en el qual el monoplaça DYN-06 va caure des de dos metres d'alçada. Amb gran esforç va ser possible posar el cotxe en condicions de competir i va obtenir una 5a posició general a les proves estàtiques.

A la Formula Student Germany, la competició més prestigiosa i important de la Formula Student, l'equip de la UPC Manresa va ser l'únic equip espanyol de combustió en acabar totes les proves de la competició, a més d'obtenir la 4a posició al Cost Report, aconseguint, així, una 15a posició general davant dels 30 equips participants amb un altíssim nivell.

Tot i així, Dynamics UPC Manresa tenia un objectiu ben clar a la temporada 2021-2022, que era la fita de superar els 500 punts en una competició, per primera vegada a la seva història. L'equip va demostrar que l'esforç i la dedicació valen més que els pressupostos elevats i va ser el segon equip espanyol i el quart a la classificació general.

Les fites del DYN-06

Durant la Formula Student Netherlands, tot i patir l'accident i haver de treballar nit i dia, l'equip va obtenir una cinquena posició general d’entre 16 equips, destacant una quarta posició a la prova de Design, on s'avalua la justificació del disseny de cada component del cotxe i l'organització en els diferents departaments, i una cinquena posició al Cost Report, la prova de justificació de costos i d’exposició de l’estudi de viabilitat potencial de fabricació en sèrie del vehicle.

A la Formula Student Germany, l'equip va ser l'únic grup espanyol de combustió en acabar totes les proves de la competició i va aconseguir ser dels únics set equips en acabar tot, destacant una quarta posició a Cost Report i obtenint, així, una 15ena posició general d’entre 30 equips.

A la Formula Student Spain, Dynamics UPC Manresa, va obtenir 536 punts, superant la marca dels 500 i esdevenint el segon equip de combustió espanyol, i col·locant-se amb una quarta posició general d’entre els 16 equips que hi van participar i sent l'únic equip català en acabar totes les proves.

Per segon any consecutiu, Dynamics UPC Manresa és l'únic equip català tant de combustió com d'elèctrics que acaba totes les proves d'una competició. Aquest any, però, no només han aconseguit aquesta fita en una entrega, sinó que ho han fet tant a Formula Student Germany com a Formula Student Spain.