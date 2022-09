La Sala Gòtica de l'Hospital de Sant Andreu, de Manresa, ha acollit la presentació del Pla Integral de Revitalització del Centre Històric, que s’estructura en sis eixos: habitatge, persones, espai públic, promoció econòmica, mobilitat sostenible i equipaments. Es faran sessions de participació per debatre i prioritzar les 84 actuacions i perquè la ciutadania en pugui afegir de noves. A partir d’aquest dimarts, també es podrà participar a través de la web Decidim Manresa.

Aquest dilluns a la tarda s’ha presentat a la Sala Gòtica de Sant Andreu Salut el Pla Integral de Revitalització del Centre Històric (PIRCH), un document que representa el full de ruta a seguir d’aquí al 2030 en aquesta zona emblemàtica de la ciutat. La presentació, que ha anat a càrrec del regidor de Centre Històric, Josep Maria Fius Rubí, ha comptat també amb la benvinguda de l’alcalde de Manresa, Marc Aloy Guàrdia, i de la regidora de Govern Obert, Montserrat Clotet Masana, que ha explicat el procés participatiu. També hi han estat presents altres regidors i regidores i personal tècnic de l’Ajuntament.

En la sessió d’avui s’han explicat les 84 actuacions que recull el pla, i que són fruit d’un treball transversal que ha comptat amb la participació política i tècnica de totes les regidories de l’Ajuntament, així com dels grups de l’oposició. A més a més, també hi han intervingut altres agents implicats, com entitats, comerços, veïns i veïnes i associacions. Amb les 84 propostes com a punt de partida, ara s’obre un procés participatiu per tal que la ciutadania pugui debatre i prioritzar les actuacions inicials i també proposar-ne de noves.

Així, es faran sessions de participació per parlar d’Habitatge i Persones (dimarts 20/09, 18.30 h, Casal Escodines), de Mobilitat i Espai Públic (dilluns 26/09, 18.30 h, Casa Caritat) i d’Equipaments i Promoció Econòmica (Dijous 29/09, 18.30 h, local de Caritas i Creu Roja).

A més a més, dissabte 24 al matí (d’11 a 12.30 h) es farà una passejada pels carrers més emblemàtics guiada per l’historiador Francesc Comas Closas (cal inscripció a regidoriach@ajmanresa.cat) i a la tarda es farà una activitat perquè els més petits i petites de cada casa també puguin fer propostes (de 17 a 18.30 h a la plaça Major). A banda, a partir d’aquest dimarts també es podrà participar a través de la web Decidim Manresa.

Es poden veure el recull de les propostes del PIRCH clicant aquí.

Testimoni de programes anteriors

El PIRCH recull el testimoni dels diferents programes i actuacions municipals que han tingut lloc les últimes dues dècades al Centre Històric.

El darrer Pla Integral va estar vigent entre el 2001 i el 2011 i posteriorment s’han succeït plans i programes de millora que van culminar, el 2016, amb la creació de la figura del Comissionat del Centre Històric i, el 2019, amb la inclusió al govern de la primera regidoria dedicada a aquest àmbit de la ciutat.

Cal destacar que elements com la nova seu de la Generalitat, la nova Comissaria Mixta de Proximitat, el projectes de la Fàbrica Nova i de l'Anònima, el Patrimoni Ignasià –especialment aquest any 2022– o el futur Museu del Barroc, entre altres, han d’ajudar a potenciar aquesta revitalització del Centre Històric.

El PIRCH és un dels compromisos recollits al Pla d’Acció Municipal (PAM) 2019-2023 i es pretén que és converteixi en un pla estratègic i un full de ruta que marqui el camí que ha de seguir el Centre Històric els pròxims anys.

Un full de ruta que es preveu que es nodreixi tant del pressupost municipal, amb la inclusió progressiva de les actuacions previstes cada any en els exercicis successius –des del 2023 fins al 2030– com de la possible arribada de fons europeus o d’altres administracions. La idea és que el Pla ofereixi un marc estratègic que permeti a l’Ajuntament de Manresa participar en millors condicions en les convocatòries d’ajudes que es puguin plantejar els pròxims anys.