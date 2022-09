L'Ajuntament de Manresa va presentar aquest dilluns el Pla Integral de Revitalització del Centre Històric, que proposa 84 mesures per ser executades abans del 2030 i que posa un especial accent en l’adquisició d’immobles, pisos i solars per aconseguir una major dotació d’habitatge social i promocions públiques. Entre les actuacions per a millorar l’espai públic, una de les accions previstes és millorar la connexió del Parc del Cardener amb el Centre Històric. T'expliquem la resta:

Adquirir edificis sencers deshabitats i pisos buits perquè siguin habitatge social Adquirir sòl o finques en àmbits de desenvolupament per fer promocions públiques Incentivar la implantació de nous comerços i promoure l’ocupació dels locals comercials buits Establir un servei de recollida de compres online a la botiga i de repartiment a domicili de comerços de proximitat Completar l’illa de vianants Reformar l’edifici de l’Anònima per adaptar-lo a nous usos i posar-lo en servei Completar la rehabilitació i posar en ús l’Auditori Sant Francesc Impulsar la creació d’un servei de lloguer de bicicletes i vehicles de mobilitat personal elèctriques Acordar la nova ubicació de l’Arxiu Comarcal i impulsar la seva construcció Establir mesures de suport per garantir l’accés a l’habitatge prioritzant les situacions de persones sense llar