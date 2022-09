L’Agència Catalan de l’Aigua (ACA) ha iniciat aquesta setmana una actuació de manteniment i conservació de lleres a diversos trams de zones no urbanes del terme municipal de Manresa. Les actuacions es faran en tres punts: A la zona del torrent de Mas d’en Pla en la seva desembocadura cap al Cardener, i a la riera de Rajadell, tant a l'alçada de Can Poc Oli com a la zona del Xup.

En el primer cas (Mas d’en Pla), s'eliminaran canyes i altra vegetació invasora, es trauran rizomes i es procedirà a la sembra d'herbàcies i plantació de vegetació de ribera per evitar que les canyes tornin a sortir. En el cas de Can Poc Oli i el Xup, el que es farà és eliminar arbres morts del costat de la llera, que tinguin perill de caure sobre el curs del riu o sobre el camí. Totes les actuacions tenen com a objectiu impedir que la vegetació s'acumuli dins de la llera i pugui provocar obturacions en infraestructures com els ponts, posant en risc la seva estabilitat. El programa de manteniment de lleres és planificat i executat per l'ACA en el marc del Programa de manteniment i conservació de lleres públiques.