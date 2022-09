Una persona ha perdut la vida a Althaia a causa de l'epidèmia la darrera setmana, després de catorze dies sense registrar-se cap víctima mortal.

Aquesta defunció eleva a 636 el nombre de persones mortes per covid als centres assistencials de la ciutat, de les quals 454 a Althaia i 182 a Sant Andreu.

Si el darrer informe de seguiment de l'epidèmia no hagués mostrat cap defunció per covid, com els dos anteriors, hauria estat el període més llarg sense víctimes mortals en 14 mesos.

Però no ha estat així. Hores d'ara hi ha sis persones ingressades per covid-19 a Althaia, cap de les quals amb necessitat de cures intensives. La setmana passada hi havia cinc hospitalitzats. Fa cinc setmanes que el nombre d'ingressats a Althaia oscil·la entre 5 i 8.

Pel que fa a les altes, s'aproximen a les quatre mil, concretament 3.982, que són cinc més que les comptabilitzades fa set dies.