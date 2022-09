El mosquit tigre ha passat de generar preocupació a la irrellevància per a l’Ajuntament de Manresa.

Han quedat enrere els temps que l’insecte generava inquietud i el govern municipal assegura que aquest estiu només ha rebut quatre trucades per afectacions «petitíssimes, que no han requerit cap intervenció».

L‘Ajuntament ha deixat de fer les campanyes de conscienciació i coneixement del mosquit tigre, però continua retirant els pots d’aigua tancats per dipositar-hi flors al cementiri i Aigües de Manresa fa dues neteges a l’any a tots els embornals de la ciutat.

El mosquit tigre es va detectar a Catalunya el 2004, concretament a Sant Cugat del Vallès, però no va ser fins al 2008 que a Manresa es va establir el primer pla de prevenció contra l’espècie. Encara no se n’havia vist cap cas a la ciutat fins aleshores, i va caldre esperar fins al 2009 per constatar fefaentment la primera picada.

El 2009 els ambulatoris de l’Institut Català de la Salut (ICS) situats a la capital del Bages van registrar 62 pacients que van anar a cal metge perquè els tractessin picades de mosquit. El 2010 van ser 95 (amb un increment del 53%), una xifra força repartida entre les dues àrees bàsiques de salut. La de la Plaça de Catalunya va atendre 45, mentre que a la de la Sagrada Família van ser 50.

Tenint en compte que a Manresa hi ha quatre ambulatoris, els altres dos els gestiona Althaia, el nombre total seria molt superior.

No hi ha un codi específic

Regió7 ha sol·licitat a l’ICS quantes consultes per picades virulentes de mosquit tigre han atès els ambulatoris de Manresa els darrers anys. La resposta ha estat que no hi ha un codi específic per a les picades de mosquit tigre, sinó un de genèric per a picades d’insectes. Dels dos Centres d’Atenció Primària de Manresa que gestiona l’ICS el diagnòstic és per picades d’insecte/artròpode, però no es pot saber si realment són o no picades de mosquit tigre. Hi ha molt poques consultes on a l’informe mèdic el professional hagi fet constar que es tracta de picades de mosquit tigre (segons el que diu el pacient).

Van ser 355 el 2011; 386 el 2012; 509 el 2013; 529 el 2014; 520 el 2015; 483 el 2016; 512 el 2017; 658 el 2018; 465 el 2019; 429 el 2020; 442 el 2021 i 270 el 2022.

En aquests anys les picades identificades com de mosquit tigre oscil·len de zero a sis.

Consultats els professionals d’Atenció Primària i Salut Internacional, asseguren que no s’observen canvis en aquest tipus de consultes. No s’ha detectat un augment de reaccions al·lèrgiques per picades d’insectes ni res que pugui tenir interès per a la població en aquest sentit. A urgències tampoc han detectat un augment de visites per aquest motiu (de fet, el que recomanen és que la gent no assisteixi a urgències per picades, excepte en aquells casos que hi hagi reaccions greus, que són molt pocs).