El pla del Centre Històric de Manresa posa l’accent a comprar habitatge buit

Finalment, l’Ajuntament de Manresa va presentar ahir el Pla Integral de Revitalització del Centre Històric, que proposa 84 mesures per ser executades abans del 2030 i que posa un especial accent en l’adquisició d’immobles, pisos i solars per aconseguir una major dotació d’habitatge social i promocions públiques.

Entre els objectius primordials d’aquest pla hi ha revertit la degradació posant al mercat habitatge buit i baixos comercials sense activitat.

Segons dades del consistori, un 17,35% dels pisos que hi ha en aquest sector de la ciutat estan buits, en total són 1.495. L’Ajuntament preveu comprar edificis sencers que estiguin buits i pisos individuals amb la finalitat que serveixin com habitatge social. També s’adquirirà sòl o finques en àmbits de desenvolupament per fer promocions públiques. En aquest sentit, es preveu la creació de l’Observatori de l’Habitatge per conèixer l’estat dels immobles abandonats.

Totes aquestes actuacions estan emmarcades dins un pla que, a part de l’habitatge, té cinc eixos principals més, que porten per títol: persones, espai públic, promoció econòmica, mobilitat sostenible i equipaments. Segons va explicar ahir en roda de premsa el regidor del Centre Històric, Josep Maria Fius.

Pel que fa a la promoció econòmica, el pla preveu establir un programa d’incentius per implantar nous comerços i promoure l’ocupació dels locals comercials buits. També es vol disposar un «Click and collect», que és un servei de recollida de les compres que es facin per internet a les botigues de la zona. A més, segons el que preveu el pla, començarà un servei de repartiment a domicili als comerços de proximitat del Centre Històric.

Quant a la mobilitat sostenible, el pla assegura que es completarà l’illa de vianants, s’ampliaran les voreres i es donarà prioritat als itineraris de vianants.

Dins el mateix eix de mobilitat, l’Ajuntament impulsarà la creació d’un servei de lloguer de bicicletes i vehicles de mobilitat personal elèctriques. Fonts del consistori afirmen que encara no s’ha definit el model amb el qual s’ha de dur a terme aquesta proposta, però en cap cas serà com el bicing de Barcelona perquè preveu la incorporació indispensable dels vehicles de mobilitat personal.

En aquest pla, l’Ajuntament inclou com a actuació l’estudi de la millora de permeabilitat del transport públic en el marc del nou Pla de Mobilitat. També s’estudiarà la implantació d’un nou servei de transport específic per aquesta zona de Manresa, una reivindicació històrica dels veïns, però sobretot dels comerciants de la zona.

En la secció dels equipaments públics dins el pla, l’Ajuntament es compromet a reformar l’edifici de l’Anònima per adaptar-lo a nous usos, que encara no estan definits, i posar-lo en servei.

Així mateix, es rehabilitarà l’Auditori de Sant Francesc i es posarà en ús. Una altra de les mesures més destacades de cara a millorar els equipaments és que es preveu acordar la nova ubicació de l’Arxiu Comarcal i impulsar la seva construcció. Un altre dels compromisos que ha adquirit l’Ajuntament en aquest sentit ha estat el de posar en funcionament el Museu del Barroc de Catalunya.

Pel que fa a les accions que s’han de desenvolupar per reduir les desigualtats, s’establiran mesures de suports per garantir l’accés a l’habitatge amb una priorització de les persones que es troben en situació d’infrahabitatge, és a dir, sense llar.

Per promoure la cohesió social, s’impulsarà una campanya de positivització de la diversitat social i cultural d’aquest nucli, alhora que es duran a terme accions per garantir la seguretat i fomentar el civisme i la convivència ciutadana.

En referència a les actuacions que preveuen millorar l’espai públic, una de les accions previstes és millorar la connexió del Parc del Cardener amb el Centre Històric.