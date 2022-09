La Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya (UVic-UCC) coordina les activitats que es faran a la Catalunya central en el marc de la 5a edició de la Nit Europea de la Recerca, l’última setmana de setembre.

L’objectiu de la Nit Europea de la Recerca, que se celebra de manera simultània a més de 25 països europeus, és apropar la recerca i els seus protagonistes a públics de totes les edats, i mostrar la recerca i la innovació de manera planera i divertida.

A Catalunya ofereix xerrades, tallers, jocs, experiments i moltes altres activitats gratuïtes per a tots els públics amb la col·laboració d’investigadors i investigadores de més de 50 entitats científiques. El programa sencer es pot consultar al web lanitdelarecerca.cat. Aquest projecte és possible gràcies al cofinançament del programa de recerca i innovació Horizon Europe de la Unió Europea i a la col·laboració del consorci format per diverses universitats catalanes, entre les quals la UVic-UCC.

Els actes que s’han programat enguany a la Catalunya central començaran la setmana que ve. A Manresa, dins el programa Amb la recerca, fem ciutat, el 28 de setembre es donaran a conèixer els resultats de les investigacions que es duen a terme a les universitats, els centres sanitaris i el centre tecnològic de la ciutat. A Berga, diversos investigadors i investigadores celebraran conjuntament la Nit Europea de la Recerca al Claustre de Sant Francesc, el dia 30. Hi intervindran membres de la Universitat Politècnica de Catalunya i la Universitat de Barcelona, així com de diversos centres de recerca: CREAF, ICGC i SMC.