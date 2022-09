Un accident a la C-55 ha complicat el trànsit aquest migdia a Manresa. Un vehicle ha sortit de la via al voltant de les 13:11 hores, a l'altura del polígon Bufalvent. En conseqüència, a la via s'ha format fins a un quilòmetre de cua. Segons ha informat Trànsit, no hi ha hagut ferits.

Segon accident en menys de 24 hores El d'avui és el segon accident que es produeix en menys de 24 hores a la C-55. Ahir al vespre, una dona va resultar ferida de gravetat en un col·lidir contra un vehicle a Abrera. Arran de l’accident es van produir retencions de fins a un quilòmetre, ja que durant gairebé dues hores es va haver de donar pas alternatiu als vehicles per tal de poder retirar els cotxes accidentats. Retencions a la C-55 a Abrera per un xoc entre dos vehicles