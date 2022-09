El Govern diu que si hi ha transbordament de FGC entre Manresa i Barcelona serà per sortir-hi guanyant

El PSC defensarà al ple de dijous la necessitat d’un pacte de ciutat per no perdre els serveis directes de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) amb Barcelona amb origen i destí des de Manresa o Igualada. La moció socialista ja ha estat resposta per la Generalitat que considera que s’està alimentant una polèmica estèril, perquè qualsevol canvi que s’apliqui serà perquè els usuaris surtin guanyant.

El secretari general de Vicepresidència, Ricard Font, en declaracions a Regió7 va assegurar que «la Generalitat no validarà cap proposta de Ferrocarrils que no millori el temps de viatge, l’experiència del viatger i que no arribi avalada pel consens territorial i polític».

Preguntat directament sobre si hi haurà o no transbordament a Martorell, l’expresident de Ferrocarrils no ha admès ni desmentit aquesta possibilitat i s’ha mantingut ferm en considerar que el PSC alimenta una polèmica sense sentit, perquè Ferrocarrils té l’obligació de fer propostes, però la Generalitat no permetrà que tiri endavant si no compleix les tres condicions anteriors.

Amb les seves paraules, el secretari general de Vicepresidència considera que «la Generalitat marca una línia claríssima i no cal donar-hi més voltes».

A més, ha afegit que «qualsevol proposta d’aquest tipus s’implementaria després de la posada en servei de la connexió entre la línia del Llobregat, la línia de l’Anoia i la línia del Vallès, que és la connexió entre plaça Espanya i Gràcia, que es preveu licitar abans de final d’any i que estarà operativa a partir del 2026 o del 2027. Per tant, tenim entre 4 i 5 anys per tenir una proposta sobre la taula que compleixi les condicions».

Rèplica socialista

Per al portaveu del grup municipal socialista a l’Ajuntament de Manresa, Anjo Valentí, les paraules de Font «confirmen que hi haurà transbordament amb totes les molèsties per als usuaris que això comportarà».

Segons Valentí «si no fem res perdrem els trens directes amb Barcelona» i, per aquest motiu, està mobilitzada Igualada i ajuntaments del Baix Llobregat com Abrera, Esparreguera i Sant Esteve Sesrovires .

El polític socialista ha assegurat que la mesura s’aplicarà perquè forma part del mateix Pla d’Actuació 2022–2026 de Ferrocarrils que contempla soterrar part de les vies al seu pas per la ciutat i construir una nova estació a plaça Espanya. Segons Valentí, aquest seria «el regal de compensació per haver de fer transbordament».

Ha reiterat l’acusació de «manca de transparència» amb la qual s’està actuant i espera que la moció que es presentarà dijous compti amb el suport de les forces polítiques locals, com ja ha passat en altres municipis.

Ha assegurat que els socialistes continuaran treballant per «poder revertir la proposta de FGC que afectarà de forma molt negativa a la qualitat del servei incrementant la seva durada i incomoditat per haver de fer un transbordament de trens».

Aquesta nova iniciativa es porta a termes després que el Grup Socialista registrés el passat mes de juliol al Parlament de Catalunya la proposta de resolució sobre el Pla d’Actuació 2022–2026 de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) «i els seus efectes amb el nou transbordament de trens a Martorell per a les línies: R5, R50, R6 i R60, des dels diferents municipis directament afectats per aquesta mesura com són Manresa i Igualada -amb estacions d’origen i final de recorregut-, però també pels municipis d’Abrera, Esparreguera, Olesa o Sant Esteve Sesrovires».

Lideratge municipal

Segons el PSC, «cal que l’Ajuntament de Manresa lideri les accions institucionals corresponents a tots els nivells» i doni suport a les accions necessàries per tal de preservar els serveis directes de FGC a la nostra ciutat i pel conjunt d’usuaris del Bages. El PSC proposa un pacte de ciutat «per fer front comú davant el Govern de la Generalitat i FGC per mantenir la qualitat d’aquest servei essencial i defensar el drets dels usuaris».

Adverteix que si no hi ha un cop de timó «des de Manresa anirem a Martorell per agafar el tren de Barcelona».

Explica que l’objectiu d’aquesta mesura d’incloure un transbordament pels passatgers en ambdues direccions és endegar des de Martorell i per a tota l’Àrea Metropolitana un nou servei de metro, i mantenir per a la resta un servei ordinari de rodalia amb l’afegit que «haurem de patir un transbordament i, possiblement, un canvi d’estació pel pas de la línia per Martorell, on finalitzaria l’actual R5, per canviar a una nova línia de metro metropolità».

Valentí afirma que la previsió és «reduir la capacitat de la línia en un 79%», passant de trens de 477 a 100 persones. «El temps d’espera pel transbordament i la reducció de la capacitat dels trens suposaran més de 86.000 hores a l’any pels usuaris amb origen a Manresa i Igualada», assegura.