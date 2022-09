Manresa ha tornat a tenir aquest dimecres al matí la visita d'un grup de cigonyes que han fet parada, com a mínim, damunt de la torre que configura un dels edificis que hi ha al carrer de Sant Antoni Maria Claret (davant de l'espai que s'està enderrocant de l'antiga Alcoholera), al sector de la Bonavista i la part baixa de la carretera de Santpedor. Es tracta d'una desena d'exemplars, un nombre molt inferior al grup d'un centenar que es va veure a final de mes d'agost sobre la ciutat, però que ha cridat també l'atenció ja que s'han fet molt visibles en el seu repòs, per al qual sempre cerquen llocs elevats i que, per tant, les fa molt visibles.

A mitjans d'agost també hi va haver un altre estol que es va deixar veure per sobre del barri de la Mion-Puigberenger i Sant Joan de Vilatorrada, amb les aus volant a poca alçada. Llavors, algunes, es van aturar a descansar dalt de l'edifici de la Bonavista, el més alt de la ciutat. A l'agost, la majoria d'espècies ja han criat i algunes comencen la migració, és el cas de les cigonyes que volen cap al sud en direcció a Àfrica.