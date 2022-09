Malestar creixent entre els usuaris dels autobusos que van de Manresa a Barcelona i la UAB per la falta de places als combois en hores punta

El malestar entre els usuaris de les línies d’autobusos que van de Manresa a Barcelona i de Manresa a la UAB va creixent des de principis del curs escolar per la falta de places als vehicles en hora punta. Ahir, aquest diari ja va recollir algunes queixes d'usuaris d'aquestes línies.

Usuaris de la línia que connecta Manresa amb Barcelona, han denunciat a Regió7 que cada dia queden persones a terra perquè no hi caben al vehicle. Carme Rodríguez puja cada dia al bus cap a Barcelona que para a les 6:37 a Valldaura. Pensa que l’empresa no ha sabut gestionar l’augment de la demanda i per això hi ha gent que es queda terra. «Haurien de posar més autobusos en les hores punta del matí» proposa.

En el mateix sentit es pronuncia Laura Guitart, que també reivindica un autobús només per Olesa i Monistrol. «Hi ha suficient demanda als dos municipis per posar un bus exclusiu fins a Barcelona, però l’empresa vol portar els vehicles al 100% de la seva capacitat» denuncia, farta de la situació. Mar Poyato no va poder pujar ahir al comboi de les 8 del matí perquè ja no hi havia places, «la persona que estava davant meu a la fila va entrar, però jo ja no hi cabia, es van quedar a terra unes deu persones», explica.

María Luisa Agon ha acumulat molt males experiències al llarg dels vint anys que porta agafant autobusos de la línia de Manresa a Barcelona. «Mai ha anat bé del tot, però des que Monbus té la concessió ha sigut un malson. Mai sé si arribaré a la feina puntual» declara. Agon explica està molt cansada de posar queixes a la Generalitat que acaben amb una resposta institucional que no dona cap solució.

Monbus, per la seva banda, assegura que «l’oferta s’ajusta a la demanda». Tot i això, reconeix que arran de l’entrada en vigor dels descomptes al transport públic hi ha hagut un pic en la demanda. Asseguren que estan analitzant la situació actual arreu del país i que «una solució hauria d’arribar aviat».

Prop de 150 viatgers es mantenen constantment en contacte mitjançant un grup de WhatsApp en què intercanvien informació sobre incidències i tracten de mobilitzar-se per poder revertir la situació.

Anar dret al bus fins a la UAB

Segons estudiants que la fan servir, la línia que connecta Manresa amb la Universitat Autònoma de Barcelona, que opera l’empresa Sagalès, no té suficients combois per assolir la demanda.

Segons denuncia Gerard Llumà, des del primer dia de curs hi ha hagut persones que han hagut de fer tot el viatge dretes. «El problema es dona a les hores punta per anar a la universitat, però també per tornar cap a Manresa. El que surt de la UAB a les dues del migdia sempre porta gent dreta i ha de deixar persones a terra» declara l’estudiant.

Bàrbara Fuentes viu dia a dia aquesta situació i explica que té por perquè no sap què podria passar en cas d’accident de trànsit. «No sé com s’ha d’evacuar un bus que té 65 places, però porta més de 80 persones», afirma.

El director General d’Expansió i Desenvolupament de Sagalès, Pedro Muntaner, explica que no han detectat cap problema en aquesta línia. «Els vehicles tenen seients, però també hi pot anar gent dreta, un altre tema és que no vulguin anar dempeus. En la majoria de combois hi ha 67 seients i poden anar 18 persones dretes», declara. Segons Muntaner, les línies d'autobús estan en constant anàlisi i revisió, « si es detecta alguna incidència es comunica a la DGT i mirem de solucionar-ho com abans millor, però en aquest cas només hem tingut el trasbals habitual de setembre".