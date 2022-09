Manresa acull unes jornades d'àmbit europeu sobre sostenibilitat

Manresa serà escenari dijous 22 i divendres 23 d’unes jornades de treball sobre els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) que reunirà prop d’un centenar d’experts i professionals de Catalunya i de diferents països europeus. Es tracta de l’esdeveniment Global Goals for Cities Manresa, organitzat conjuntament per l’Ajuntament de Manresa i pel Punt URBACT Espanya.

URBACT és una xarxa d’on formen part citats de diversos països europeus, entre les quals Manresa, amb l’objectiu d’impulsar els objectius de l’Agenda 2030. També hi col·labora la Diputació de Barcelona.

Les jornades tindran lloc a la sala d’actes de la FUB i debatran principalment sobre com aplicar els ODS a escala municipal, tot i que també tractarà un àmbit més internacional. Les ponències i col·loquis, que es poden consultar en aquest programa, tractaran metodologies i eines per localitzar les agendes globals i els ODS, així com la forma de potenciar la sensibilització i participació ciutadana vinculada a l’Agenda 2030.

L’alcalde de Manresa, Marc Aloy, inaugurarà les jornades demà dijous, a les 9 del matí, en un acte de benvinguda on també hi participaran la cap de l’Oficina d’Europa i Estratègia Internacional de la Diputació de Barcelona, Olivia Paton, i el responsable d’URBACT a l’estat espanyol, Jon Aguirre Such. Hi haurà ponències i col·loquis dijous al matí i tarda, i divendres al matí.

Un centenar de persones

És previst que hi assisteixin prop d’un centenar de persones, entre les quals representants d’institucions europees i internacionals com ONU-Habitat i CGLU, així com representants de la Generalitat, les diputacions, les associacions catalanes de municipis, diversos ajuntaments catalans i experts i professionals vinculats als ODS.

Aquest dimecres al matí, l’alcalde Marc Aloy i el regidor Pol Huguet han rebut a l’Ajuntament de Manresa una delegació de l’Ajuntament de Veszprém (Hongria), una de les ciutats de la xarxa URBACT, encapçalada per la tinent d’alcalde Barbara Hegedús, que també participaran en les jornades. URBACT promou precisament aquests intercanvis bilaterals entre ciutats, per aprofundir en el coneixement mutu dels processos de localització dels ODS.

Les sessions de treball tindran un triple enfocament: exposició, reflexió i formació, cosa que permetrà no només alimentar un diàleg multinivell i multilateral, sinó també generar noves idees i coneixements i promoure la transferència entre municipis d'eines i solucions vinculades a la localització específica dels ODS. L'esdeveniment també oferirà un espai per mostrar i nodrir el treball que està duent la xarxa URBACT.