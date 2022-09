A Manresa hi ha hagut víctimes per covid 8 de cada 10 setmanes

Una altra mort per covid a Althaia ha elevat a 636 el nombre total de víctimes als centres assistencials de Manresa on, des de l’inici de l’epidèmia, vuit de cada deu setmanes hi ha hagut defuncions per covid-19.

De les 133 setmanes durant les quals aquest diari ha fet seguiment de l’impacte de l’epidèmia en 103 hi ha hagut víctimes mortals als centres assistencials, el 78%. Les altres 30 setmanes, el 22%, l’afectació de l’epidèmia ha estat present però no ha tingut com a conseqüència la pèrdua de vides humanes. Si bé és cert que la majoria de víctimes mortals es va donar durant l’explosió inicial de l’epidèmia seria faltar a la veritat dir que el rosari de defuncions per coronavirus s’ha aturat. Durant el 2020 es van comptabilitzar 324 morts, el 2021 van ser 183 i en el que portem de 2022, 129. Si el 2020 hi va haver 14 setmanes sense defuncions, el 2021 van ser 12 i enguany han estat només quatre. Són dades que mostren un impacte minvant de l’epidèmia, però que també deixen clar que no s’ha esvaït. Menys períodes sense morts Enguany, per exemple, els períodes sense morts han estat menors i pràcticament cada recompte setmanal ha engruixit la dolorosa xifra de víctimes. Només els informes setmanals del 24 de maig, el 14 de juny i el 6 i el 13 de setembre no han comunicat la pèrdua de vides humanes. Els darrers 14 mesos el 87% dels recomptes setmanals han reflexat defuncions per l’epidèmia i només el 13% no. És un percentatge encara pitjor que el global de 78% de setmanes amb víctimes i 22% sense. La translació gràfica ha estat un continu que si bé cada cop és menys agut també és més compacte. Si el darrer informe de seguiment de l’epidèmia no hagués mostrat cap defunció per covid, com els dos anteriors, hauria estat el període més llarg sense víctimes mortals en 14 mesos. Però no ha estat així i la Fundació Althaia va comunicar ahir que una persona havia perdut la vida a causa de l’epidèmia la darrera setmana. Aquesta defunció eleva a 636 el nombre de persones mortes per covid als centres assistencials de la ciutat, de les quals 454 a Althaia i 182 a Sant Andreu. Sis hospitalitzats Ahir hi havia sis persones ingressades per covid-19 a Althaia, cap de les quals amb necessitat de cures intensives. La setmana passada hi havia cinc hospitalitzats. Fa cinc setmanes que el nombre d’ingressats a Althaia oscil·la entre 5 i 8. Pel que fa a les altes, s’aproximen a les quatre mil, concretament 3.982, que són cinc més que les comptabilitzades fa set dies. Pel que fa a Sant Andreu és la quarta setmana consecutiva sense ningú ingressat per covid a les seves instal·lacions. La institució assistencial comunicarà l’existència d’ingressats si n’hi torna a haver. És la cinquena vegada durant la pandèmia que Sant Andreu queda lliure de covid. Va passar del 30 de juny al 13 d’octubre del 2020. L’any 2021, del 9 de juny al 13 de juliol i del 28 de setembre al 9 de novembre. Enguany no va comunicar cap ingressat el 12 d’abril i tampoc des del 31 d’agost, les darreres quatre setmanes.