El 28 de setembre tindrà lloc la jornada "Amb recerca, fem ciutat!", emmarcat en la Nit Europea de la Recerca. L'edició d'enguany se centrarà en l'àmbit de la salut on s'abordaran temes com la covid persistent, la demència i la salut dels joves. En la presentació que s'ha fet avui, el regidor d'Ensenyament i Universitats, Josep Gili, ha destacat la rellevància que té el fet de generar coneixement i mantenir el talent dins de la ciutat. "Hi ha 23 grups de recerca que estan liderats des de Manresa i hi ha més de 300 manresans implicats en aquest àmbit" ha detallat. La jornada estarà dedicada a donar a conèixer la recerca que es fa des de la ciutat.

En la presentació també ha participat el director de Qualitat i Coneixement d'Althaia, Alfons Hervàs; la directora del Servei d'Atenció Primària del Bages, Berguedà i Moianès, Elisabet Descals, i el gerent territorial d'Eurocat Manresa, Juanjo Martín. La gran novetat d'aquesta edició són les activitats complementàries a les xarrades habituals que aquest any tindran lloc al pati de l'antic escorxador a partir de les 7 de la tarda.

L'esdeveniment central consistirà en sis ponències que impartiran investigadors de les institucions de la ciutat. Hervàs ha volgut posar èmfasi en el fet que les temàtiques que es tracten són d'interès general. Per exemplificar la seva afirmació, ha fet servir la ponència que porta per títol "Impacte en la natació a nivell cardiovascular", que impartirà l'adjunta del servei de cardiologia d'Althaia, Vanessa Martínez. "Serà una xerrada que pot ser molt útil pels esportistes, però també pel públic general" ha explicat avui. Per la seva part, Elisabet Descals ha recalcat la importància de la investigació en l'atenció primària. "La tecnologia ens pot ajudar molt a avançar en el servei que donem a les persones" ha declarat. Ha subratllat la ponència que farà Aïna Fuster, on parlarà de les aplicacions que pot tenir la intel·ligència artificial per tractar pacients amb covid persistent.

Les dues activitats que s'han incorporat com a novetat es faran abans de les ponències, a 2/4 de 6 de la tarda a la UPC i a la biblioteca del Campus Universitari de Manresa (BCUM), respectivament. A la UPC s'hi faran visites guiades pels laboratoris i els assistents podran descobrirà el "túnel de vent", mentrestant, a la BCUM es farà l'activitat "Cafè amb la recerca. Investigació per la salut a mida" on la ciutadania podrà presenciar com empreses, professionals i investigadors comparteixen coneixement. Juanjo Martín convida a assistir aquesta activitat a tota la ciutadania, "s'explicaran termes complicats d'una manera molt planera i la gent se'n podrà assabentar de la recerca que es fa a Manresa" ha declarat a la presentació de l'acte.

Finalment, les empreses Control Live i Libèria Community exposaran els seus productes per mostrar a la ciutadania com es pot aplicar la tecnologia en el camp de la salut. El showroom serà al mateix pati de l'escorxador.

La jornada està organitzada per l'Ajuntament de Manresa, UPC Manresa, el Campus Manresa de la UVic- UCC, la biblioteca del Campus (BCUM), Eurocat, Althaia, Sant Andreu Salut i l'ICS de la Catalunya Central. Les inscripcions online ja estan obertes.