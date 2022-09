Fem Manresa presentarà una proposició al ple de l’Ajuntament de Manresa d’avui perquè l’Ajuntament treballi per impedir que s’instal·li la pista de gel durant les festes de Nadal a la plaça Sant Domènec.

Considera que l’alt consum energètic que comporta fa que en «la situació actual s’hagi de replantejar».

Fem Manresa entén que la situació de crisi climàtica i de desabastiment de recursos energètics fa que «aquesta instal·lació no sigui adequada i a més no contribueixi als esforços que tant administracions públiques com la ciutadania fan per revertir l’escalfament global».

Per això, Fem Manresa demana també iniciar un procés participatiu amb implicació de les entitats culturals, esportives i juvenils de la ciutat per definir quines activitats alternatives es poden dur a terme en aquesta plaça cèntrica durant els mesos d’hivern.