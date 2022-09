La necessitat que la ciutadania participi per aconseguir un futur sostenible és un dels temes que tractat avui en la jornada "Global Goals for Cities". Es tracta d'un esdeveniment d'àmbit europeu que Manresa acull aquest dijous 22 i divendres 23. La sala d'actes de la FUB acull ha estat l'escenari on s'han debatut formes d'implicació ciutadana per assolir Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) en el marc de l'Agenda 2030. Vora 100 persones de diferents països europeus participaran en aquest esdeveniment.

Els ODS són 17 objectius que l'ONU va proposar l'any 2015 amb l'objectiu que es complissin abans del 2030. Aquests plantejaments tenen la meta de transformar el món i són molt amplis: van des de la fi de la pobresa fins a la igualtat de gènere, passant per temes com la salut i l'acció pel clima.

L'alcalde de Manresa, Marc Aloy, ha presentat l'acte destacant que Manresa és una de les ciutats que forma part d'URBACT, una xarxa on hi ha integrades ciutats de dinou països europeus. Juntament amb l'Ajuntament de Manresa i l'Àrea de Relacions Internacionals de la Diputació de Barcelona, han sigut els organitzadors de l'esdeveniment.

En la presentació de la jornada, la cap de l'Oficina d'Europa i Estratègia Internacional de la Diputació, Olivia Patón, ha subratllat que la capital de Bages és un exemple a seguir: "Manresa és un referent de ciutat mitjana que s'ha posicionat internacionalment" ha detallat.

La primera ponència de la jornada ha anat a càrrec de Pablo Martínez, membre de l'organització "la Mundial". Martínez ha posat sobre la taula la idea que la visió de la ciutadania no està sent un dels temes cabdals a l'hora d'implementar els ODS que proposa l'Agenda 2030 i, segons ell, això és un error gravíssim. Avisa que és completament necessari fer cas de les veus de la ciutadania respecte als canvis. "Històricament, només hem sabut progressar com a humanitat rebentant el planeta" ha sentenciat.

Segons el ponent, és imprescindible que les transformacions no siguin de caràcter continuista perquè l'evolució de les ciutats s'ha de fer des de la mentalitat de la ciutadania. "Hem de crear espais de governança que vagin més enllà de les fronteres perquè el nostre món és interdependent i transicional" ha declarat.

Martínez ha exposat el dilema de la societat moderna com una lluita entre el capital i la vida. "Hauríem de parlar d'aquest dilema en els espais públics de participació per poder assentar les bases per debatre temes més específics com els ODS, que és el que ens han portat avui aquí", proposa. La conclusió que es pot extreure de la xerrada és que no hi ha solucions universals i que les entitats locals tenen un pes molt rellevant a l'hora de tenir en compte l'opinió de la ciutadania per aprovar polítiques públiques, en general, i els ODS particularment.

El segon acte que ha tractat el tema de la rellevància participació per l'obtenció dels ODS, ha estat un col·loqui moderat per la periodista Karma Peiró. Hi han participat la directora d'Aprenentatge de l'organització Ciutats i Governs Locals Units (CGLU), Sara Hoeflich; la responsable de projectes d'URBACT, Céline Ethuin; el secretari d'Eurotowns, Julian Shlach i la representant de la Unitat Agenda 2030 i ODS de la Diputació de Barcelona, Ana Tapia.

S'ha debatut com es podrien apropar les polítiques per implementar els ODS a la ciutadania. Una de les vies més directes que han trobat des d'Eurotowns és a través de l'educació. "A Alemanya fem activitats a les escoles que tenen molt bona rebuda i un impacte realment positiu perquè ensenyem als infants que la seva opinió política és important des de ben petits", ha afirmat Shlach. Ana Tapia, continuant amb aquesta línia, ha assegurat que al nostre país els ODS també s'estan incloent progressivament en el currículum formatiu dels centres educatius.

Hoeflich en el seu torn, ha assegurat que l'associacionisme que està tan arrelat a Catalunya és molt beneficiós a l'hora de tenir en compte l'opinió ciutadana per fer polítiques públiques. "A través de les entitats i associacions, els grups poden manifestar la seva opinió conjunta enfront de les polítiques per aconseguir els ODS que s'aplicaran" ha detallat avui.

A la clausura del debat, en el torn de preguntes i comentaris, el responsable del Punt Nacional URBACT d'Espanya ha comentat que cal ser realistes amb els ODS i el que es pot assolir partint de la base en què ens trobem. Tanmateix, ha afegit que "hem de seguir la utopia de pensar que podem obtenir els ODS, perquè així en el 2030, encara que segurament no s'haurà fet tot el que s'havia de fer, però estarem en una posició molt més avantatjosa que no pas ara".

El fet de si el desenvolupament sostenible de les ciutats es fa amb una base científica o per intuïció ha estat un altre dels temes que s'han debatut durant la jornada. A la tarda, l'esdeveniment continuarà amb quatre tallers en què els participants hauran de treballar en grups sobre les següents temàtiques: la localització de les agendes globals, la sensibilització i participació ciutadana, el monitoratge i informes de seguiment voluntaris i l'alineació pressupostària. Divendres, la jornada se centrarà en la planificació estratègica com un instrument essencial per dur a terme les agendes globals.