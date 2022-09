El jurista Joan Queralt serà el convidat de la pròxima edició dels Pessics de Vida. Serà entrevistat pel periodista especialista en temes judicials i pregoner de la darrera Festa Major de Manresa, Quico Sallés.

L’acte l’organitza la demarcació de la Catalunya Central del Col·legi de Periodistes de Catalunya i el Centre Cultural del Casino. Se celebrarà el pròxim dimecres 28 de setembre a les 7 de la tarda al mateix Casino.

Queralt (Barcelona, 1951), és catedràtic de Dret Penal de la Universitat de Barcelona i expert en dret constitucional. És director de Transjus, l'Institut d'Investigació de la Facultat de Dret i membre del Col·lectiu Praga, que aplega juristes que defensen el dret a decidir. Coneix a fons la justícia espanyola i el Tribunal Constitucional, del qual en va ser lletrat entre els anys 1988 i el 1992.

És llicenciat en Dret per la UB (1972) i doctorat per la UAB (1982), ambdós amb el primer premi extraordinari, i catedràtic de Dret Penal de la Universitat de Barcelona (1995). També ha estat professor ajudant a la UB i ha fet estudis pre i post-doctorals amb beques del Consell d'Europa.

Ha participat en diversos projectes de recerca I+D i en la actualitat és l'investigador principal de projectes com «Estratègies preventives i reactives front la corrupció», «Persones jurídiques i responsabilitat criminal: imputació (atribució, limitació, exclusió) i coautoria amb persones físiques», «Llibertat d'expressió i teoria del delicte».

També és un habitual de tertúlies en mitjans de comunicació. Queralt va participar a l’edició de l’any passat de la Universitat Catalana d’Estiu a Manresa.

Es defineix com un «jurista vocacional». Considera que el dret és una sofisticada tècnica per resoldre problemes interpersonals i institucionals en clau d’una certa idea de justícia i afegeix que «també m’interessa saber sobre quins aspectes l’hem d’aplicar». Assegura que «des del Dret Penal m’interesso per la política criminal, la criminologia i la governança».

L’entrevista també es podrà seguir en directe a través del canal Youtube de Manresa Cultura