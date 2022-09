ERC i JxM rebutgen fer un pacte de ciutat contra el transbordament als Ferrocarrils

L’equip de govern d’ERC i Junts a l’Ajuntament de Manresa van rebutjar en el ple municipal de dijous la moció presentada pel PSC per bastir un pacte de ciutat per exigir el manteniment dels serveis directes entre Manresa i Barcelona de la línia dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya sense cap transbordament.

La posició del govern municipal és que no seria cap drama haver de canviar de tren per anar a Barcelona si s’escurça el temps de viatge.

En nom de l’equip de govern va intervenir Antoni Massegú que va demanar al PSC quina seria la seva postura si el transbordament «signifiqués reduir deu minuts el temps de viatge a Barcelona, augmentar les freqüències entre el parc de l’Agulla i Martorell, disposar de nous trens regionals i noves estacions?».

Va afegir que si el problema era canviar de trens la solució podia ser més trens, menys temps de viatge, més confort, arribar a nous municipis i nous usuaris. «Si parlem del que interessa als ciutadans trobarem el consens. Deixin d’agitar fantasmes», va reblar.

La posició del govern és que no seria cap drama haver de canviar de tren per anar a Barcelona si s’escurça el temps de viatge.

El regidor del govern va dir que la moció del PSC es referia a un pla d’actuació de Ferrocarrils a 5 anys vista que inclou un transbordament a Martorell i amb això «pressuposen, que és molt pressuposar, que allargarà el temps d’arribada a Barcelona».

Massegú va insistir que el problema no era el transbordament sinó que hi hagi més freqüència, que comporta més capacitat de viatgers, i la reducció del temps de viatge.

I com s’aconsegueix això? Massegú va apuntar que els trens més petits i més lleugers als quals es referien els socialistes semblaven lògics entre Manresa i Martorell, ja que no van a plena capacitat de passatgers i són trens que poden anar a més velocitat, així que «és evident que augmentaran les freqüències de la línia» i que treure els actuals trens pot descol·lapsar la via «i pot permetre moltes més freqüències de Martorell a Barcelona i, probablement també, més velocitat».

El portaveu socialista, Anjo Valentí, va formular altres preguntes: « voleu perdre més serveis directes cap a Barcelona? Defensaríeu davant un usuari ciutadà de Manresa que a partir d’ara faci un transbordament a Martorell quan abans no l’havia de fer?».

«Des de Manresa anirem a Martorell per agafar el tren de Barcelona», alerta el PSC

Va reiterar que això volia dir que «des de Manresa anirem a Martorell per agafar el tren de Barcelona» i es va demanar com podien votar en contra de la mateixa proposició que ERC i Junts havien donat suport a Igualada.

Roser Alegre, de Fem Manresa, va argumentar l’abstenció pel que considera que és una provadíssima manca d’aposta d’uns i altres pel transport ferroviari «com demostra que en comptes d’invertir en el tren comarcal es faci en un soterrament que no s’aguanta per moure una estació 200 metres».

Andrés Rojo, Cs, i el regidor no adscrit Miguel Cerezo van donar suport a la moció socialista.

Exigència a l’Estat que completi el traspàs de Rodalies

Esquerra i Junts sí van votar a favor de la moció presentada conjuntament per tal d’exigir al govern de l’Estat espanyol que completi, «íntegrament i urgentment», el traspàs del Servei de Rodalies Renfe i les infraestructures. Amb la moció aprovada, l’Ajuntament de Manresa reclama al govern central que executi urgentment les inversions que promet, ja que «la infrainversió estructural pendent a tot el sistema ferroviari català que depèn de l’Estat impedeix que aquesta sigui una xarxa de qualitat, incomplint els terminis del Pla de Rodalies Renfe i impossibilitant una bona atenció a l’usuari».