Roser Alegre, que ja va encapçalar la llista de Fem Manresa el 2019, tornarà a ser l'alcaldable de la candidatura municipalista d'esquerres a les pròximes eleccions municipals a la capital del Bages. Així ho ha anunciat el propi projecte anticapitalista durant l'Enrenou, acte de debat polític i festiu pensat per a començar a perfilar el programa electoral pels comicis del 2023 que ha tingut lloc aquest dissabte a l'Anònima i en el qual han participat més d’un centenar de persones.

"No som un projecte a curt termini, anem lluny, i ens cal paciència i una mica de continuïtat. Per això, des de l'assemblea permanent de Fem Manresa creiem que la millor opció és mantenir a la Roser Alegre de cap de llista", ha exposat Maite Uró, membre de la candidatura. Alegre ha agraït a l'assemblea de Fem Manresa que se li renovi la confiança perquè considera que queda molta feina per fer, i ha insistit en que l'esperit amb que va néixer la candidatura continua viu. "La realitat és que a Manresa no existeix una acció de govern que posi al centre la vida de les manresanes. I, en un moment de crisi econòmica, climàtica i social, és més urgent que mai construir una alternativa", ha declarat Roser Alegre durant el seu discurs.

La comunicació pública de qui serà la candidata de Fem Manresa a les properes eleccions municipals ha estat emmarcada en un acte molt més ampli: L'Enrenou, un espai de participació política, però també de retrobament i cultura que des de Fem Manresa es planteja reeditar cada any. L'acte ha començat amb un debat obert amb el títol "Com volem que sigui Manresa?" -en el qual s'han tractat els temes més importants de cara al programa electoral pel 2023-, abans del concert de les manresanes Run Out The Closet, un sopar de graellada i una sessió de DJ amb PD Noah.