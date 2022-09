Farmàcies de Manresa noten un augment de mosquits tigre

Farmàcies de Manresa consultades per Regió7 han detectat l’augment del nombre de mosquits tigre a la capital del Bages en relació amb l’estiu passat. Les vendes dels productes per alleujar el dolor de les picades ha augmentat el 20% aproximadament, segons estimacions de les farmàcies consultades.

Marc Naranjo és tècnic a la farmàcia La Parada, situada a la carretera de Santpedor. Explica que al llarg de tota la temporada d’estiu ha vingut molta més gent del que era habitual en el mateix període d’anys anteriors. «Les vendes del producte de referència per tractar les picades dels mosquits tigre han augmentat al voltant del 20% o 25% respecte de l’any passat», assegura.

Naranjo pensa que el cas de la farmàcia on ell treballa és «una mica especial» perquè és la més propera al parc de l’Agulla. «No hi ha cap altra zona de Manresa que acumuli tanta quantitat d’aigua estancada, que, segons els experts, és un dels grans atractius per a aquest tipus d’insectes», comenta.

El tècnic pensa que una bona part de les persones que arriben a la farmàcia amb picades venen de la zona de l’Agulla. «Suposo que a les farmàcies més cèntriques no ho hauran notat tant», intueix.

La presumpció de Naranjo, però, és errònia perquè a farmàcies del centre de la ciutat també ha augmentat molt la demanda de repel·lent de mosquits i de productes per alleujar el dolor causat per les picades, fins i tot en un percentatge més elevat que a la farmàcia La Parada.

N’és un exemple la farmàcia Ros, que es troba al passeig de Pere III. Una de les auxiliars que hi treballa, Paula Gómez, calcula que l’augment de les persones que han vingut a la recerca d’aquest tipus de productes ha estat d’entre el 20% i el 30% respecte de l’estiu anterior. «No sabem les xifres exactes, però la nostra percepció és que aquests productes s’han venut molt més que no pas l’any passat, per exemple», declara Gómez.

A la farmàcia Subirats Espinal, situada al carrer de Saclosa, tot i que han percebut un augment de la demanda dels productes per les picades dels mosquits, ha estat molt menor que en altres farmàcies. «Sí que ens han demanat més aquest tipus de productes, calculo que al voltant del 10% més respecte de l’any passat», són declaracions de la tècnica de l’establiment, Alzira Miguélez.

Una teoria que ho explica

A la farmàcia Buxó han percebut un augment de la demanda d’aquest tipus de productes respecte de la que hi va haver durant l’estiu de l’any passat.

La responsable de l’establiment, Núria Carrasco, creu que pot tenir alguna cosa a veure amb els incendis forestals que la comarca ha patit durant la temporada. «Només és una teoria personal i una cosa que he sentit a dir a la gent, però penso que els incendis van matar molta fauna que s’alimentava dels mosquits i per això ara n’hi ha més», declara.

Carrasco detalla que, encara que no sàpiguen del cert quin insecte ha provocat les picades dels clients de la farmàcia, sospita que la majoria són de mosquits tigre. «Aquest estiu hem vist picades molt preocupants, algunes fins i tot s’havien de tractar amb antibiòtics», afirma.

A part dels tractaments per a les picades, també hi ha hagut un augment molt considerable de repel·lents per evitar-les. És el que explica l’auxiliar de la farmàcia Serarols Golobardes del carrer Balconada, Núria Grau. «Hi ha qui ve a buscar el remei perquè ja té la picada, i també hi ha qui ve amb la intenció de prevenir o erradicar el problema dels mosquits. Aquests últims són els que més han augmentat», afirma.

L’enemic a casa

La farmàcia Trujillo, ubicada a l’avinguda de les Bases de Manresa, no té un registre dels productes venuts, i per aquest motiu la farmacèutica substituta, Núria Muncunill, no s’atreveix a donar una dada numèrica.

«El tant per cent de l’augment de vendes no el sé, però el que tinc clar és que durant la temporada s’han presentat força persones amb picades i demanant repel·lents perquè els mosquits els picaven fins i tot a dins de casa seva», detalla Muncunill.