Divendres dia 30, a les 11 del matí, la Plataforma per la Defensa de les Pensions Públiques i els Drets de la Gent Gran registrarà a l'oficina d'Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya a Manresa (Plaça de la Democràcia, 1) una instància sol·licitant la construcció amb caràcter d'urgència de la nova residència pública a la ciutat en els terrenys municipals situats al barri del Xup.

La instància anirà acompanyada de les 1.800 signatures recollides de suport a la petició i l'adhesió de les 22 entitats manresanes.

La Plataforma ha triat la data del 30 de Setembre per fer-la coincidir amb la celebració del Dia Internacional de la Gent Gran que és l'endemà 1 d'Octubre, però com que s'escau en dissabte l'oficina roman tancada.

Manca de places públiques

La instància recorda que Manresa és una de les ciutats més envellides de Catalunya i del conjunt de l'Estat espanyol. Unes 16.000 persones tenen més de 65 anys, el que equival gairebé al l20% de la població. Més de 5.000 persones tenen més de 80 anys.

S'exposa que "Manresa té un total de 58 places en una residència pública, 168 places finançades amb diners públics i gestionades per entitats privades i 220 places privades. En total 446 places".

Tenint en compte que la ràtio hauria d'estar al voltant de 5 places per cada 100 persones majors de 65 anys, "a Manresa hi hauria d'haver prop de 800 places de residència per a persones grans", afirmen.

Afegeixen que dades de l'Idescat mostren que Manresa és una de les ciutats amb una pitjor evolució de la renda per càpita de Catalunya, per tant "caldria que les places siguin accessibles a tothom".

La instància explica que, a Manresa, el preu per accedir a una plaça privada supera els 2.000 euros mensuals i el temps d'espera per accedir a una plaça pública és gairebé de 2 anys. "Per tant, de les 800 places que necessita la ciutat caldria que sis-centes fossin públiques, gairebé tres vegades més de les existents actualment entre públiques i concertades".