Batea, Calonge i Sant Antoni, Móra la Nova i l'Escala han estat els municipis guanyadors de la primera edició del concurs Poble de l'Any que ha organitzat el grup editorial Prensa Ibérica. L'acte de lliurament ha tingut lloc en una gala que ha acollit el teatre Kursaal de Manresa aquest dimarts al vespre, amb la presència dels alcaldes o representants de cadascun dels 12 pobles finalistes, de les empreses patrocinadores i dels representants de la Generalitat i de l'Ajuntament de Manresa. La gala, a la que han assistit unes 200 persones, l'ha conduït i animat l'actor i humorista Fel Faixedas.

El Poble de l'Any és un premi que Prensa Ibérica ha dut a terme a diferents regions de l'Estat amb la voluntat de posar en valor la feina que fan les administracions locals en aquests municipis, tant els que són de mar com els de muntanya, tant els del nord com els del sud. El guardó ha estat organitzat en quatre categories i el jurat, format per patrocinadors i directors dels diaris del grup a Catalunya (El Periòdico, Diari de Girona, Empordà i Regió7), va triar els tres finalistes de cadascuna: Millor Poble Cultural de l'Any, Millor Poble Agrícola de l'Any, Millor Poble Tecnològic i Millor Poble Maritím. Posterior, una votació popular entre els lectors dels diferents mitjans en web o paper ha servit per a l'elecció final.

Ha estat una festa dels pobles, d'alguns d'aquests pobles que perden població, però, sobretot, dels que expressen la seva voluntat de continuar creixent amb projectes que els impulsen i, en alguns casos, els fan únics. Ho destacava el director general del grup Prensa Ibérica, Sergi Guillot, en la primera intervenció de la nit quan ha dit que "els premis els vam pensar per donar relleu i impuls als municipis. I, a través dels alcaldes que han intervingut en el moment de rebre el premi s'ha vist que era així, també, com havien rebut la proposta.

Deia l'alcalde de Calonge i Sant Antoni, Jordi Soler, premiat pel projecte d'obrir set llibreries com a reclam cultural i turístic, que «el guardó ens servirà d’estímul per continuar impulsant projectes culturals al municipi». I afegia l'alcalde de Batea, Joaquim Paladella, que ha recollit el guardó com a millor poble Agrícola per la cultura del vi i de l'oli, que «el reconeixement ens reforça l’orgull que sentim per ser un poble de pagès».

Móra la Nova s'ha endut el premi al Millor Poble Tecnològic, i Jesús Álvarez, primer tinent d'alcalde, que ha estat qui ha recollit el premi destacava que el seu treball té com a objectiu «garantir una millor connectivitat al municipi, perquè és una forma d’oferir més qualitat de vida i serveis a la població». L'alimentació ha quedat expressada en el premi Agrícola i en el Marítim, el que ha viatjat fins a la població de l'Escala. El seu alcalde, Josep Bofill, destacava que «cal posar en valor el sector pesquer i el consum de peix blau, més enllà de l’anxova»

En tots els casos, tenint en compte que es tractava d'una primera edició, s'ha valorat la iniciativa del grup editorial i s'ha expressat la voluntat que els premis continuïn. Ho feia Ignasi Genovès, director general de Difusió de la Generalitat, també ha encoratjat el grup Prensa Ibérica a continuar amb els premis "perquè estic segur que seran un èxit, igual que ja ho és un altre premis que atorguen, el de Català de l'Any". Ho han reiterat els alcaldes i representants dels quatre pobles premiats i també l'alcalde de Manresa, Marc Aloy, la ciutat amfitriona, que serà també la que ha acollit aquesta primera edició. Aloy, que a la platea estava acompanyat per regidors del seu grup, Mariona Homs, de Junts, Valentí Junyent i Mercè Tarragó, també al govern, i de cap del grup socialista, Anjo Valentí, ha presentat Manresa com "una ciutat d'acollida", recordant que fa 500 anys també va acollir el que ara ha esdevingut "el principal ambaixador", Sant Ignasi. Aloy ha agraït a Prensa Ibérica haver creat aquests premis i l'elecció de la capital del Bages com a ciutat d'acollida, i ha destacat la feina periodística i el paper que juga Regió7 per informar i per donar a conèixer que passa a la ciutat. I Faixedas, amb gran dosi d'humor tota la nit, també es va mostrar agraït per haver estat el primer presentador, perquè com ironitzava sobre ell mateix, "ningú podrà dir que ho ha fet pitjor que el de l'any passat".

La primera edició dels premis Poble de l'Any a Catalunya s'ha fet amb el suport dels patrocinadors Chocolates Torras, Tallers Ballús de Toyota, Endesa, Cafès Pont i l'empresa Bon Preu-Esclat, i l'Ajuntament de Manresa, que aquests dimarts també han estat els responsables de lliurar els premis als quatres guanyadors.