El Front Nacional de Catalunya (FNC) prepara candidatura per a les pròximes municipals a Manresa. L’encapçalarà Sergi Perramon i Subirana. Nascut el 1993, treballa al negoci familiar de jardineria i agricultura. És llicenciat en Polítiques per la UAB, estudia Dret a la UOC i també ha fet estada a la universitat de Porto.

Assegura que la seva voluntat és crear una candidatura àmplia amb altres partits, associacions o plataformes amb qui mantenen converses. D’entrada el FNC ha elaborat un decàleg que reivindica «la catalanitat que li correspon a Manresa. La cultura catalana ha de ser el pal de paller de la nostra ciutat» per assegurar la convivència i la cohesió social, ha afirmat a Regió7. «Els partits tradicionals s’han venut a altres ideologies que no poden garantir el benestar i la catalanitat», pensa. Reclama reforçar el comerç tradicional, ser més exigent amb els ajuts socials i qui «cobri un subsidi que faci tasques solidàries». Defensa que cal una ciutat amb més convivència i opina que ha rebut molta població externa «inassumible laboralment i culturalment». Aposta per reduir la fiscalitat i frenar l’urbanisme de «ciment». Pel que fa a seguretat ciutadana reclama una «política de qui la fa la paga, sobretot els multireincidents».

Perramon nega que el FNC sigui una formació xenòfoba. «Tenen por que els hi prenguin les menjadores. Els hi convé demonitzar-nos. Nosaltres som un partit del sentit comú», assegura, «independentista i uniteralista».

De moment quatre candidats han fet pública la seva intenció de presentar-se: Esquerra, Junts, el PSC i Fem Manresa. Impulsem, amb qui el FNC, ha mantingut converses ho farà pròximament. Altres partits amb grup municipal, com Ciutadans, encara no han dit res.