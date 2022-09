La Secció de Projectes d’Espai Públic de l’Ajuntament de Manresa informa que aquest dijous i divendres, 29 i 30 de setembre (en horari nocturn), es faran treballs de millora de la calçada al Passeig del Riu, al tram situat entre el carrer Baixada de la Reforma i el carrer de l’Apotecari), amb una superfície de 3.876 m2. Aquests treballs eren previstos per als dies 15 i 16 de setembre passats, però es van ajornar per motius meteorològics.

L’actuació, que forma part del Pla de Millora de l’Espai de l’Espai Públic 2022, provocarà les afectacions a la mobilitat següents:

- A partir de les 20 h es faran els treballs mantenint el trànsit de vehicles (pas alternatiu). A partir de les 22 h i fins a les 6 h es tallarà el trànsit de vehicles.

- Els vehicles que circulin per Passeig del Riu es desviaran per Pont de Sant Francesc, carretera Bv-1411b, Pont de la Reforma i c. Baixada de la Reforma, o a la inversa per als vehicles que circulin provinents de la rotonda de Sant Marc.

- L’accés a guals del tram afectat per l’asfaltatge es realitzarà sempre que l’estat dels treballs així ho permeti.

- El servei BUS MANRESA es veurà afectat en la L8 Perimetral – Estacions, consulteu recorregut i parades afectades a la web www.manresabus.com o bé al telèfon 93 875.71.50.

- És previst que les afectacions en aquest vial durin 2 dies