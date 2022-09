L’empresa que opera el servei de bus de la línia que connecta Manresa amb la Universitat Autònoma de Barcelona, Sagalés, va anunciar ahir que afegia dues expedicions més, un anunci que no ha apaivagat les crítiques d’estudiants, que consideren l’oferta insuficient.

Les noves expedicions són de Manresa a l’UAB, a 1/4 d’1 del migdia, i de l’UAB a Manresa, a 1/4 de 2 del migdia.

Usuaris lamenten que des que va començar el curs els vehicles van a vessar de gent, la qual cosa implica que hi ha passatgers que hagin d’anar drets, seure a terra o que es quedin directament fora de l’autobús. No poder seure per fer un trajecte interurbà no només genera incomoditat sinó sensació de perill per als usuaris.