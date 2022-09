Manresa En Comú Podem, a través del seu grup parlamentari al Parlament de Catalunya, ha registrat una proposta de resolució que s’haurà de debatre a la Comissió de Polítiques Digitals i Territori, en què reclama que s'insti al Govern de la Generalitat a millorar el servei d’autobusos a Barcelona i a la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB).

La proposta exposa la situació de col·lapse que viu el servei, amb autobusos plens, persones usuàries que han de fer el trajecte a peu dret, sense seient i altres que es queden a terra per manca d’espai, afegit a la poca puntualitat i altres deficiències i s’hi proposa l’increment de serveis en hores punta, la recuperació dels busos de 2 pisos -en el cas del servei a Barcelona- i que s’adoptin mecanismes de control i avaluació del servei.

La portaveu de Manresa En Comú Podem, Ana Querol indica que coneixen que s’han tramitat queixes a Ajuntament i Generalitat, però que ho volen dur al Parlament per “situar la problemàtica en mobilitat que estem patint des del territori, també en els busos que van a la UAB, del tot insuficients” amb l’objectiu que primer “s’actuï ràpidament” per solucionar el caos actual i segon perquè “s’hi doni un debat fructífer i que tant Parlament com Govern ho coneguin i tinguin en compte les necessitats que tenim des de Manresa a l’hora de dissenyar o contractar serveis de mobilitat”.

Segons Querol, “en plena crisi energètica, és molt positiu i necessari que incentivem, a través dels descomptes i bonificacions l’ús del transport col·lectiu, però, si aquest no és digne i segur, provoca l’efecte contrari i deixa de ser una opció per a la ciutadania”.