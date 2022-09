El comitè avisa que no permetrà contractes precaris pel nou model de neteja a Manresa

El canvi de model de neteja amb contenidors tancats a Manresa es troba aquests dies en el centre del debat polític per l’aprovació de l’adjudicació de la nova concessió a Fomento de Construcciones y Contratas (FCC) Medi Ambient, que és qui se’n cuida ja actualment de la recollida de brossa i la neteja viària. El president del comitè d’empresa, Àngel Segarra (CCOO), ha volgut alçar la veu per deixar clar que no permetran que s’aprofiti per introduir contractes precaris.

«Els treballadors actuals poden estar tranquils i els que vindran, també, perquè no permetrem que es precaritzin els llocs de treball».

Segarra ha advertit que «només en casos molt puntuals» permetran que la jornada no sigui del 100% i «vetllarem que el nou sistema s’apliqui sense maltractar els treballadors».

El president del comitè ha destacat la importància que el canvi de sistema de neteja arribi amb el nou conveni signat, que preserva els drets dels treballadors. «Estem i estarem a sobre de que es compleixi» i ha afegit que les contractacions que no siguin a jornada completa seran «les mínimes possibles». Un altre aspecte que ha volgut subratllar és que a la implantació del nou sistema li queda encara més d’un any per endavant.

Ha recordat que en concessions anteriors, l’adquisició de la maquinària i el material i la posta en funcionament del servei han durat un any «i en la situació actual, amb la manca de components que hi ha caldrà esperar a finals del 2023 o principis del 2024».

Així que «el nou servei no es podrà posar en funcionament completament fins a molts mesos vista». L’altra cara de la moneda és que han de continuar amb la maquinària actual «que ja està obsoleta».

En contra del porta a porta

El president del comitè ha aprofitat per mostrar la seva incomprensió davant de la defensa que Fem Manresa fa d’un sistema de recollida de deixalles 100% porta a porta.

«Hem viscut el porta a porta a Manresa fins fa 30 anys i el servei es va mecanitzar perquè per als treballadors és pesat i inhumà. Encara queden alguns treballadors d’aquell temps. A veure qui els hi diu que recullin 100 tones diàries a mà. Ens sorprèn que hi hagi algú que vagi insistint en aquest tema».

Assegura que «no és voluntat d’obrir una polèmica, però la realitat és aquesta: és una bestiesa. I hi ha un sindicat que col·labora estretament amb Fem Manresa, la CGT, que resulta estrany que no els hi hagi dit. Potser és que no tenen ningú d’aquella època».

Segarra afegeix que el comitè ha fet al·legacions «perquè es respecti al 100% el conveni signat».