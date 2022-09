El frontal florentí de la Seu de Manresa una vegada restaurat s'inaugurarà, finalment, el proper divendres dia el 7 d’octubre a la nova ubicació que ocuparà a la nau de la basílica. En concret, a la capella de la Mare de Déu de Lourdes, que es va buidar i s'ha adequat per garantir-ne la perfecta exposició i conservació. Fins ara, el frontal estava al Museu de la Seu, un espai poc adequat i de difícil accés.

L’acte es durà a terme a 2/4 de 6 de la tarda en el marc de les Jornades Europees de Patrimoni. Serà obert a tothom i no s’ha de fer cap reserva prèvia.

El Frontal de la Passió és considerat una obra mestra a nivell mundial. Es tracta d’un brodat del segle XIV, obra de Geri di Lapo, a qui li va encarregar el manresà Ramon de Saera, una de les personalitats més importants de la ciutat de l’època, que va deixar el brodat en herència a la Seu. És fet amb fils de seda, d’or i plata daurada sobre un doble llenç de lli de lligament pla de 91 centímetres d’alçada per 333 d’amplada.

La intervenció de conservació i de restauració s’ha dut a terme en el marc del Programa Temps de Gòtic i d’acord amb el conveni de col·laboració establert entre el Departament de Cultura i la Fundació Bancària “La Caixa”. El pressupost atorgat al Bisbat de Vic per a la restauració i reubicació de l'obra ha estat de 125.000 euros.

La restauració ha anat a càrrec de les expertes Carme Masdeu Costa i Mariluz Morata García, llicenciades en Belles Arts en l’especialitat de Restauració, que van ser contractades pel Centre de Restauració de Béns Mobles de Catalunya per executar la restauració, que aquest diari va explicar fil per randa en un extens reportatge publicat el 30 d'abril d'aquest any.

La peça va sortir de la Seu en una grua del 9 de setembre de l'any passat. El mes passat, aquest diari va informar que la tornada estava trigant més del previst perquè la vitrina on quedarà exposat encara no estava acabada. Inicialment, la intenció de la parròquia era que s'inaugurés el 30 de juny coincidint amb els 700 anys del contracte amb Berenguer de Montagut per a la construcció de la Seu. Finalment, la inauguració es farà dos dies abans de la commemoració del Dia de la Seu.

L'acte de divendres vinent el presidirà la consellera de Cultura, Natàlia Garriga.

A la part central del frontal hi ha representada la Crucifixió i les dues parts laterals estan dividides en nou registres disposats de tres en tres en tres fileres. A la part esquerra s’hi representen les Esposalles de Maria, l’Anunciació, la Visitació, el Naixement de Jesús, l’Adoració dels reis, la Fugida a Egipte, la presentació al Temple, Jesús entre els Doctors i l’Expulsió del Temple. A la part lateral dreta hi trobem l’Entrada de Jesús a Jerusalem, El Sant Sopar, l’Oració a l’Hort, El bes de Judes, Jesús davant Caifàs, la Flagel·lació, El Camí del Calvari, la Resurrecció i la Davallada als Inferns.