Els darrers anys, a Manresa, la població de cotorres, que en algunes ciutats com Barcelona s’han convertit en un autèntic problema, ha anat a més. L’Ajuntament explica que la presència d’aquesta espècie exòtica invasora arrenca l’any 2010 i assegura que, actualment, la colònia que hi ha està estancada.

Demanat per aquest diari, el consistori ha informat que té contractada una empresa especialitzada en el seguiment i control de la població de la cotorreta de pit gris o cotorra argentina (Myiopsitta monachus) i de la cotorra de Kramer (Psittacula krameri), que són els dos tipus de cotorres presents a Manresa, tal com va informar aquest diari en l’edició del passat dia 13 de setembre, en la qual es feia ressò dels problemes que generen, sobretot a l’hora de fer els nius, i del fet que se’n veuen més ara que fa un temps.

A Manresa, fa més de 10 anys

Segons l’Ajuntament, les cotorres són presents a la ciutat de Manresa des de fa més de 10 anys. Les primeres dades d’observacions enregistrades corresponen a la zona del riu Cardener, entrant per Sant Joan de Vilatorrada. Més endavant, es van detectar nius, sobretot, als barris de la Font dels Capellans i de la Balconada, i a partir del 2018, es va detectar un augment sensiblement major, amb nius que s’anaven estenent a la ciutat d’animals procedents, principalment, de l’àrea metropolitana de Barcelona, que arribaven a poblacions interiors com Manresa, Vic i Igualada.

Retirada de nius

Remarca que la població de cotorres es controla fa anys i que les actuacions que es realitzen, bàsicament, són de retirada de nius, perquè hi ha risc que caiguin a la via pública, cosa que ha permès anar controlant els exemplars. En el cas de la cotorreta de pit gris, aquests nius poden arribar a pesar més de cent quilos. A més a més, també en fa en estructures d’utilitat elèctrica, que pot malmetre. Pel que fa a la cotorra de Kramer, competeix amb altres espècies per aconseguir forats on niuar, cosa també ha esdevingut un problema.

Actualment, constata l’Ajuntament, la població de cotorres té variacions estacionals, però les xifres interanuals es mantenen estables, de manera que la situació és d’estancament de la colònia.