No defallirem en la reivindicació d'una residència pública de gent gran al Xup. Amb aquesta declaració d'intencions la Plataforma de la Gent Gran de Manresa ha lliurat aquest divendres al migdia un document amb 1.800 signatures i l'adhesió de 22 entitats de la ciutat a l'Oficina d'Afers Socials a Manresa.

Una vintena de persones han participat en l'acte. Un pèl accidentat perquè no tenien cita prèvia. Però els han atès. Un dels membres de la plataforma, Victor Feliu, ha recordat que segons el primer projecte, la residència ja hauria d'estar enllestida a finals d'aquest any. La pandèmia ho va capgirar tot, "però una Administració no pot parar un projecte d'aquest tipus".

Feliu considera que el problema de manca de places públiques no tan sols subsisteix, sinó que amb el pas del temps s'incrementa i s'agreuja. La Plataforma pensa demanar una entrevista al president Aragonès per parlar-ne i denuncia que la consellera de Drets Socials els ignora. Ni tan sols contesta "els nostres missatges". Davant de tot això assegura que la Plataforma persistirà en la seva demanda