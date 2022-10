La sala d’actes de l’Hospital Sant Joan de Déu acollirà, dilluns 3 d’octubre, la VII Jornada sobre les persones ostomitzades. Es tracta d’un esdeveniment organitzat per l’Associació Catalana d’Ostomitzats (ACO) i la Fundació Althaia en el marc del Dia del Pacient Ostomitzat.

La jornada s’adreça a persones ostomitzades, familiars i professionals sanitaris amb l’objectiu de compartir experiències i parlar sobre les necessitats i inquietuds de les persones ostomitzades, així com explicar què és una ostomia i donar a conèixer que s’hi pot conviure amb completa normalitat.

S’iniciarà a les 10.00 hores i hi haurà la participació de diversos testimonis, així com professionals d’Althaia. Cliqueu aquí per poder consultar el programa. Per assistir a la jornada, cal tenir reservada plaça.

Què és una ostomia?

Una ostomia és el procediment quirúrgic mitjançant el qual es practica una obertura a l’abdomen per on s’evacua els productes de rebuig del cos, com són la femta i l’orina.

Avui en dia encara hi ha molt tabú i estigma sobre l’ostomia, per això és important sensibilitzar i donar a conèixer aquest procediment i facilitar que les persones ostomitzades puguin reprendre la seva vida.