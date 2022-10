Albert Boix va visitar la Fira del Vehicle d’Ocasió acompanyat per la seva dona, Clara Simó, i els seus tres fills; Berta, Toni i Marc.

En quins aspectes es fixen per comprar un vehicle?

En ser família nombrosa busquem un cotxe familiar que sigui prou ampli per anar amb la canalla. Altres aspectes que valorem és que sigui còmode i gasti poc.

Què prefereixen, un cotxe nou, d’ocasió, o de segona mà?

Ens és indiferent. Si veiem un cotxe de segona mà amb bones condicions; com per exemple que tingui 50.000 km com a màxim, no ens afectarà per comprar-lo. Precisament el que tenim el vam comprar de segona mà fa quatre anys i ens ha sortit bastant bé.

A més, comprar un cotxe nou suposa esperar uns mesos fins a tenir-lo i, en canvi, el d’ocasió o segona mà te’l donen al moment.

Creuen que fires com aquesta ajuden a donar a conèixer el vehicle d’ocasió?

Totalment. A més, té la part positiva que aquí pots veure un ampli ventall de diferents models en un mateix espai sense la necessitat d’anar concessionari per concessionari.