Els Joves dels Comuns de Manresa treballen per consolidar una Assemblea Jove pel Clima a la ciutat on el jovent de la ciutat pugui debatre i decidir les mesures necessàries per fer front a l’emergència climàtica. El 13 de maig van registrar la petició formal a l’Ajuntament, fruit de reunions amb entitats veïnals, socials i ecologistes de l’entorn, que, finalment, ha estat presentada al regidor de Ciutat Verda, Pol Huguet.

Segons Manresa en Comú Podem, Huguet els va explicar que una mesura similar havia estat aprovada al Pla d’Actuació Municipal, però que, a causa de la pandèmia i imprevistos, no es va prioritzar i mai va arribar a materialitzar-se. També els va informar que, a causa de la proximitat de les eleccions municipals, l’actual govern municipal no es compromet a desenvolupar la proposta de l’Assemblea Jove pel Clima durant aquest mandat. Tot i així, es va fer palès que hi ha la bona voluntat per dur a terme la proposta més endavant, ja que Ajuntament i Comuns van remarcar la necessitat d’impulsar mesures valentes en l’àmbit de la participació juvenil per tal d’anticipar les conseqüències del canvi climàtic. Les joventuts del partit, que ja tenen previst seguir treballant amb altres entitats, insten novament l’Ajuntament a participar en una d’aquestes reunions amb altres entitats afins a la proposta per tal d’analitzar-la.