La fira Ecoviure de Manresa celebrarà la 23a edició del 10 al 23 d'octubre amb una novetat destacada. Deixa el Palau Firal i es trasllada al centre de Manresa, tal com ja va avançar l'Ajuntament el juliol passat. En concret, al primer tram del passeig de Pere III, entre Sant Domènec i Crist Rei, on, al llarg de 620 metres, el cap de setmana del 22 i 23 d'octubre, es repartiran la setantena d'expositors confirmats de sectors com l'alimentació, la cosmètica, el tèxtil, la bioconstrucció, la salut, i les parades d'institucions i entitats implicades en l'esdeveniment.

Aquest dilluns al matí s'ha fet la presentació a l'aula magna de l'institut Lluís de Peguera de la present edició, de la qual es pot consultar el programa sencer en aquest enllaç. Si l'any passat la fira ja es va tornar a celebrar, després del parèntesi provocat per la pandèmia, amb algunes novetats importants amb la idea d'arribar a més públic que el que aconseguia al Palau Firal, enguany fa un canvi encara més dràstic, deixant aquest espai per a bona part de les activitats i situant-se al centre de Manresa amb la idea, ha explicat Pol Huguet, regidor de Ciutat Verda, que no només hi vagin les persones interessades en la temàtica que toca sinó que el màxim de gent se la trobi i la pugui conèixer de primera mà.

La fira manté la implicació estrenada el 2021 de tres institucions cabdals a la comarca en temes de sostenibilitat com són Aigües de Manresa, el Consorci del Bages per a la Gestió de Residus i l'Escola Agrària de Manresa, que hi protagonitzaran les jornades professionals, algunes de les quals mantindran el Palau Firal com a emplaçament.

En la presentació hi han participat: Pol Huguet Estrada, regidor de Ciutat Verda de l'Ajuntament de Manresa i president de la comissió organitzadora Ecoviure 2022; Marta Morera Esquerra, del Camp d'Aprenentatge del Bages i membre de la comissió organitzadora d'Ecoviure; Joana Amador Moreno, cap de Programes de l'Escola Agrària de Manresa; Ricard Jorba Garcia, gerent del Consorci del Bages per a la Gestió dels Residus; Antoni Ventura Ribal, gerent d'Aigües de Manresa; Manel Ribera Crusafont, del Col·legi d'Enginyers Tècnics Industrials i membre de la comissió organitzadora d'Ecoviure i del grup de treball de preparació del Fòrum Energia, i Montserrat Martí Soteras, coordinadora de 2n d'ESO de l'Institut Lluís de Peguera. També hi ha assistit Albert Tulleuda, director i gerent de la Fundació Fira i Turisme de Manresa.

Huguet ha insistit en la idea ja plantejada l'any passat, en el sentit que la fira pugui "deixar petjada" a la ciutat. Una fira, ha recordat, que és de les poques en la seva especialitat que se celebren any rere any més enllà de Barcelona. Ha remarcat que el fet de situar-se al rovell de l'ou ha permès ampliar l'oferta d'activitats. Per exemple, restauradors de Manresa faran per primer cop un menú ecològic durant els dies de la fira.

Morera ha destacat que la programació inclou actes per a totes les edats. Ha citat la sortida guiada del diumenge 16 pel riu Cardener, al tram més baix de la riera de Rajadell i a la zona de la torre de Santa Caterina, que organitza la Delegació del Bages de la Institució Catalana d’Història Natural; la xerrada inaugural del dimecres 19 sobre "Canvi climàtic, situació hídrica dels boscos i incendis forestals", a càrrec de Narcís Prat i Fornells, catedràtic d’Ecologia de la Universitat de Barcelona i director del grup de recerca Freshwater Ecology and Management (FEM); la projecció de les pel·lícules Oro blanco, el divendres 21, i La barca del vent, del diumenge 23; i exposicions com la dedicada a l'aigua, un escape room sobre canvi climàtic i un joc de pistes per conèixer els espais d'Ecoviure.

Amador ha repassat el contingut de la jornada professional d'agricultura ecològica organitzada per l'Escola Agrària de Manresa, que tindrà lloc el dimecres 19 d'octubre. Per una banda, tractarà les instal·lacions compartides: obradors i escorxadors, on els participants coneixeran in situ el primer obrador de Manresa, així com l’escorxador mòbil de la Catalunya Central. Per altra banda, aquesta jornada tractarà la biodinàmica i l'ús de coure a la vinya.

Jorba ha parlat de la jornada de residus, centrada en la recollida de residus en contenidors tancats i models tancats i models híbrids, que tindrà lloc el dimarts 18. Ha recalcat que qualsevol material es pot convertir en un residu que s'acumuli a l'abocador de Bufalvent depenent de si la persona que se'n desprèn ho fa correctament, és a dir, si el llança al contenidor a on ha d'anar, o no.

Ventura ha destacat que a la 2a Jornada Tècnica de l'Aigua ja hi ha 70 inscrits. Serà el 20 d'octubre i tractarà l'aplicació de les noves tecnologies en una gestió més eficient de l'aigua. El gerent d'Aigües de Manresa s'ha mostrat molt il·lusionat amb la participació a Ecoviure i amb el fet que la jornada que organitzen esdevinguin un referent al territori pel que fa a l'intercanvi d'informació sobre un tema de vital importància com és la gestió de l'aigua.

Al seu torn, Ribera ha explicat el contingut del 12è Fòrum Energia, dedicat a La transició energètica a la indústria, una oportunitat per augmentar la competitivitat. Serà el 21 d'octubre al Palau Firal. Pensant en la ciutadania en general, el dia abans s'ha organitzat la xerrada Estalvi d’energia i energies renovables a casa, a càrrec de Marc Rotllan, Enginyer de l’Agència Comarcal de l’Energia del Bages, que explicarà com estalviar en la factura elèctrica, canviant de companyia o instal·lant plaques solar a casa. Una inversió, ha dit, que es mou entre els 5 i 6.000 euros que es pot recuperar en entre dos i cinc anys.

Martí, que ha celebrat que la presentació s'hagi fet al Peguera, ha explicat el projecte que duen a terme els alumnes de1r a 4rt d'ESO. A tots ells se'ls planteja a l'inici de curs el mateix repte: que aportin el seu gra de sorra per a la millora en temes de sostenibilitat. En el cas dels alumnes de 2n d'ESO, el punt de partida de la recollida d'informació serà Ecoviure, on es convertiran en periodistes per indagar el nivell de compromís i de preocupació de la ciutadania amb el medi ambient. A partir de les respostes decidiran cap a on encaren el treball que duran a terme a l'aula.

La programació

Jornada Residus

Jornada de recollida de residus municipals en contenidors tancats i models híbrids (el programa sencer està pendent de tancar)

Jornades Agricultura Ecològica

Instal·lacions compartides: obradors i escorxadors

Dimecres 19 d'octubre - FUB de Manresa (Aula 107). Avda. Universitària, 4-6

9.00h Registre d'assistents

9.10h Presentació de la jornada. Sra. Marta Arce, Escola Agrària de Manresa

9.15h Instal·lacions compartides de transformació alimentària: què són i com funcionen. Sra. Alba Piqué, Associació d'Iniciatives Rurals de Catalunya (ARCA)

10.10h Posada en marxa d'un obrador. Sra. Xell Saus, l'Obradora

10.40h Primers passos de l'escorxador mòbil. Sra. Sònia Llamas i Sra. Núria Cabré, Associació pel Desenvolupament Rural de la Catalunya Central (ADRCatCentral)

11.10h Pausa i trasllat al lloc de les visites (Desplaçament a compte propi. 25 minuts a peu)

12.00h Visites simultànies a l'Obradora i l'Escorxador mòbil

13.00h Cloenda de la jornada

La biodinàmica i l'ús de coure en vinya

Dimecres 19 d'octubre - Jornada tècnica en línia

17.00h Registre d'assistents

17.05h Presentació de la jornada. Sra. Joana Amador, Escola Agrària de Manresa

17.10h L'agricultura biodinàmica pot ajudar a la reducció de coure. Sra. Marisol Garrido, enginyera agrònoma i formadora en Agricultura Biodinàmica

18.40h Torn obert de preguntes

19.00h Cloenda de la jornada

2a Jornada Tècnica de l'Aigua

Dijous 20 d'octubre, de 9 a 14.30h al Palau Firal de Manresa

9 h Registre amb cafè

9.30h Inauguració a càrrec de l'Alcalde de Manresa i president d'Aigües de Manresa, Marc Aloy Guàrdia; del gerent de CONGIAC, Albert Testart Guri i del gerent d'Aigües de Manresa, Antoni Ventura i Ribal.

9.45h SOSTENIBILITAT DIGITAL EN EMPRESES D’AIGUA a càrrec de Borja Moratal de Global Omnium.

10.30h BLOC DE PROJECTES

Solucions digitals per a la gestió avançada de l'aigua en les futures ciutats intel·ligents , a càrrec de Lluis Echeverria Rovira, d’EURECAT

, a càrrec de Lluis Echeverria Rovira, d’EURECAT Telelectura, sectorització i digitalització a Collbató, a càrrec de Daniel Garcia Codina de GIACSA

11h PAUSA CAFÈ

11.30h segona part del BLOC DE PROJECTES

Automatització del procés de transcripció de dades al Laboratori , a càrrec de Noemi Sabaté i Olona, directora del laboratori i Blas López Gómez, tècnic de sistemes d’Aigües de Mataró.

, a càrrec de Noemi Sabaté i Olona, directora del laboratori i Blas López Gómez, tècnic de sistemes d’Aigües de Mataró. Hydroleaks 1 i 2, innovació aplicada a dades i models hidràulics , a càrrec de Sergi Grau Torrent, tècnic d’innovació a Aigües Manresa.

, a càrrec de Sergi Grau Torrent, tècnic d’innovació a Aigües Manresa. Navia, en la base de la digitalització d'Aigües Manresa. Resultats concrets d'un projecte d'èxit, a càrrec de Natalia Torres, Key Account Manager de NAVIA.

12.15h Reptes per a una transformació digital intel·ligent, a càrrec del dr. Xavier Amores Bravo, gerent del CWP

13h Clausura

Tot seguit començarà el Networking

NETWORKING SALA B

Global Omnium

CWP

Eurecat

Aigües de Mataró

GIACSA

Aigües de Manresa

NAVIA

Fòrum Energia

La transició energètica a la indústria: una oportunitat per augmentar la competitivitat

Divendres 21 d'octubre , al Palau Firal de Manresa

8:30-9:00 Inscripcions

9:00-9:15 Acte institucional. Ajuntament i Diputació de Barcelona

9:15-9:45 Crisi econòmica, una oportunitat per canviar el model econòmic. Joan Vila, CEO LC Paper – President de la Comissió d’Energia de PIMEC

9:45-10:00 Ajuts a actuacions d'eficiència energètica en el sector industrial. Mariona Coll, Cap d’Unitat d’Indústria, Institut Català d’Energia

10:00-10:15 La innovació per afrontar els reptes de la descarbonització. Cristina Castro, Investigadora avançada de la Unitat Tecnològica de Residus, Energia i Imptacte Ambiental d'Eurecat Manresa. Enginyera Química i Industrial, i Màster en Fonts d'Energies Renovables i Sostenibilitat Energètica

10:15-10:45

La col·laboració com a element clau en la Transició energètica. Francesco Valezano, International & National Project Manager del Clúster d’Energia Eficient de Catalunya

El mite de les Comunitats Energètiques a polígons industrials. Santi Martínez, Fundador i Director general de km0 Energy

10:45-10:00 Torn de preguntes

11:00-11:30 Pausa-cafè

11:30-12:00

Descarbonització industrial a partir de la bioenergia. Marc Cortina, Cluster manager del Clúster Bioenergia Catalunya.

La biomassa per ús tèrmic industrial. Jesús Teixidor, soci fundador SUNO Enginyeria SCCLP

La Torre, una empresa compromesa amb la neteja dels boscos per prevenir incendis. Josep Maria Bosch, Gerent de Granja Torre d’en Roca, S.L. i grup Agrofresc

12:00-12:15 PROENERGIA OSONA, compra conjunta d’energia i instal·lacions d’autoconsum fotovoltaic per a les empreses. Olga Cabezas, Tècnica d’empresa, Creacció | Agència d’Emprenedoria, Innovació i Coneixement

12:15-12:30 Invertir en autoconsum solar sense fer ús de recursos propis via un PPA. Maria Colom, Head of Solar, ENGIE

12:30-12:50

Autoconsum compartit i comunitat energètica als polígons. El cas de Bufalvent, suport de Diputació de Barcelona. Albert Vendrell, Cap de la Secció de Suport a la Gestió energètica local de Diputació de Barcelona.

La Comunitat Energètica al Polígon Bufalvent. De la idea a la realitat. Montserrat Ambròs i Josep Rosell, Associació d’Empresaris de Bufalvent

12:50-13:15. Torn de preguntes.

13:15 Cloenda.

Activitats i exposicions

Durant tot el mes d’octubre

Suggeriments del Fantasma del Casino. Guia de llibres i exposició sobre ecologia a la sala infantil. Organitza: Biblioteca del Casino. Biblioteca del Casino

Del 10 al 22 d’octubre

Per una vida més sostenible: mostra bibliogràfica. Organitza: Biblioteca del Casino. Biblioteca del Casino

Diumenge 16 d’octubre

9h – 13.30h Sortida naturalista guiada pel riu Cardener, el tram més baix de la riera de Rajadell i la zona de la torre de Santa Caterina. Recorregut de 8,3 km. Organitza: Delegació del Bages de la Institució Catalana d’Història Natural. Punt de partida i arribada: plaça de la Reforma

Dilluns 17 d’octubre

19h. Rehabilitació energètica d’edificis. Per què rehabilitar ara?. Organitza: Col·legi d’Arquitectes de Catalunya. Sala d’actes de la Casa Lluvià

Presentació . Claudina Relat, presidenta de la Demarcació de Comarques Centrals del COAC

. Claudina Relat, presidenta de la Demarcació de Comarques Centrals del COAC L'oficina Tècnica de Rehabilitació del COAC. Tramitació dels Fons Next Generation . Marta Puig, arquitecta

. Marta Puig, arquitecta Grup Pare Ignasi Puig (Barri del Xup) de Manresa . Serrat-Tort arquitectes

. Serrat-Tort arquitectes Edifici unifamiliar a Súria . Serrat-Tort arquitectes

. Serrat-Tort arquitectes Edifici plurifamiliar a Manresa . Santamaria arquitectes

. Santamaria arquitectes Casa Fàbrega, Manresa. Santamaria arquitectes

Dimecres 19 d’octubre

19h. Xerrada inaugural: canvi climàtic, situació hídrica dels boscos i incendis forestals. Narcís Prat i Fornells. Catedràtic d’Ecologia de la Universitat de Barcelona i director del grup de recerca Freshwater Ecology and Management (FEM). Auditori Plana de l’Om

Dijous 20 d’octubre

18h. De casa en casa: construïm una caseta de joguina sostenible! Taller per a infants de 6 a 10

anys. Organitzen: Biblioteca del Casino i Col·legi d'Arquitectura Tècnica de Barcelona - Delegació Bages-Berguedà-Anoia. Biblioteca del Casino

Cal inscripció prèvia

19h. Estalvi d'energia i energies renovables a casa. Marc Rotllan, Enginyer de l’Agència Comarcal de l’Energia del Bages. Auditori Plana de l’Om

Divendres 21 d’octubre

21.00h. Pel·lícula: Oro Blanco. Col·laboració amb Cineclub Manresa. Auditori Plana de l’Om

Durant el cap de setmana (22 i 23 d’octubre)

10h-20h. Fira mercat de productes i serveis per a un món més sostenible. Passeig i plaça de Crist Rei. Inauguració dissabte a les 12.30h

Mostra d'entitats manresanes per la sostenibilitat

Gastronomia ecològica

Kursaal Espai Gastronòmic. Passeig Pere III, 35.

Cafeteria Restaurant Miami. Muralla Sant Domènec. 1-3. Restaurant Les Vegas. C/ Born, 28.

Restaurant Circus. Passeig de Pere III, 36.

Foodtruck Happy Foods. Plaça de Crist Rei

Escape room Canvi Climàtic (Qüestió de Temps). Exposició-experiència vivencial sobre el canvi climàtic. Estand de Diputació de Barcelona. Plaça de Crist Rei

Joc de pistes Ecoviure. Experiència per conèixer els espais d’Ecoviure d'una forma divertida. Estand Fira de Manresa. Plaça de Crist Rei

Dissabte 22 d’octubre

11h. Cafè tertúlia: Defensa del territori i els drets ambientals. Participen: Natàlia Pelegrí, International Action for Peace IAP. Franco Hernán Gómez, Asociación Campesina del Valle del río Cimitarra, Colòmbia. Meandre Manresa, Catalunya. Estand Manresa, municipi pel comerç just

11.30h. Amb la casa, sí que s’hi juga. Per a infants de 8 a 12 anys. Cal inscripció prèvia. Organitza:

Biblioteca del Casino i Col·legi d'Arquitectura Tècnica de Barcelona - Delegació Bages-Berguedà-Anoia. Biblioteca del Casino

12h. Dansa batek. Taller de ball a l’exterior. Joan Pons. Pati del Casino

17h. Foto-Crida, jocs i sorteig pel Comerç Just. Organitzen: Casa Flors Sirera, Ajuntament de Manresa. Estand Manresa, municipi pel comerç just

17h. Taller de sabons i conte de la Poti. Biopompas. Pati del Casino

18h. De casa en casa. Taller per a infants. Organitza: Col·legi d'Enginyers Tècnics Industrials de Manresa. Estand de la Intercol·legial Tècnica de la Catalunya Central

18h. Teixeix un mandala amb fils tenyits amb plantes tintòries. Montserrat Català. Alma Mater

Artesania. Al seu estand. Preu: 5€ a pagar al mateix estand

18h. Classe pràctica de Txi-Kung. Exercici per retrobar la Calma i el Benestar, recomanats per a

tothom. Lídia Busquets. KINERGIA Salut i Vida. Pati del Casino

Diumenge 23 d’octubre

10h. Conte i joc de l'aigua: Auka, la granota amazònica. Organitzen: Enginyeria Sense Fronteres, Casa Flors Sirera, Ajuntament de Manresa. Estand Manresa, municipi pel comerç just

11.30h Pel·lícula infantil: La barca del vent. Col·laboració amb Cineclub Manresa. Auditori Plana de

l’Om

11.30h. Conte i joc de l'aigua: Auka, la granota amazònica. Organitzen: Enginyeria Sense Fronteres, Casa Flors Sirera, Ajuntament de Manresa. Estand Manresa, municipi pel comerç just

11.30h. Si us plau, tanca els ulls. Xerrada i taller pràctic. Joan Pons. Pati del Casino

12h. De casa en casa. Taller per a infants. Organitza: Col·legi d'Enginyers Tècnics Industrials de Manresa. Estand de la Intercol·legial Tècnica de la Catalunya Central

12h. Fes-te la teva bosseta aromàtica. Marta Cisneros. La Fada que riu. Al seu estand. Preu: 5€ a pagar a l'estand de Fira de Manresa

Artesania. Al seu estand. Preu: 5€ a pagar al mateix estand

12.30h. Classe pràctica de Txi-Kung. Exercici per retrobar la Calma i el Benestar, recomanats per a

tothom. Lídia Busquets. KINERGIA Salut i Vida. Pati del Casino

13h. Teixeix un mandala amb fils tenyits amb plantes tintòries. Montserrat Català. Alma Mater

17h. Foto-Crida, jocs i sorteig pel Comerç Just. Organitzen: Casa Flors Sirera, Ajuntament de Manresa. Estand Manresa, municipi pel comerç just

18h. De casa en casa. Taller per a infants. Organitza: Col·legi d'Enginyers Tècnics Industrials de Manresa. Estand de la Intercol·legial Tècnica de la Catalunya Central

EXPOSICIONS

· Reduïm residus: L’exposició mostrarà als visitants les característiques i la importància de la gestió dels residus per tal d’afavorir i incrementar la participació de la ciutadania en la presa de decisions ambientals. Adreçada a un públic escolar, col·lectius interessats i públic general.

Del 10 al 23 d’octubre. De dilluns a divendres de 17h a 20h. Dimecres 12 i dissabtes 15 i 22 de 10h a 14h i de 17h a 20h. Diumenge 16 de 10h a 14h. Diumenge 23 de 10h a 14h i de 17h a 20h. Espai 1522.

Agència de Residus de Catalunya.

· L’aigua, allà i aquí: Combinant textos i imatges sobre la situació de l’aigua aquí i allà, l’exposició té l’objectiu de sensibilitzar a l’entorn d’aquest bé essencial pel que fa a la situació del dret humà a l’aigua i el sanejament a nivell mundial, posant en valor el paper municipal en la prestació de serveis bàsics.

Del 17 al 23 d'octubre. Vestíbul de la Biblioteca

Enginyeria Sense Fronteres (ESF), Ajuntament de Manresa i Aigües de Manresa.

· Tu tens la paraula: L’exposició permetrà conèixer hàbits i accions per fer un bon ús de

l’energia. A través de diferents estances de la casa, la comunitat de veïns i el garatge,

els visitants poden reflexionar al voltant dels seus hàbits de consum energètic per

poder arribar a un millor control de la despesa energètica.

22 i 23 d'octubre. Passeig

Institut Català d’Energia.

· I tu, què tries?: Les decisions de consum quotidianes que prenem tenen repercussions locals i també globals. Com a persones consumidores, tenim poder per transformar el món a través del nostre consum quotidià: productes de comerç just, banca ètica, roba sostenible, electrònica justa...

22 i 23 d'octubre. Passeig

La Coordi: Comerç Just i Finances Ètiques.