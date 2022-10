L'alcalde de Manresa, Marc Aloy, com més d'un terç dels manresans no s'ha escapat de contraure la covid-19. Afortunadament l'afectació és lleu i manté activitat des de casa fent videoconferències i trucades. És el primer cop que constata que l'ha contret en els més de dos anys i mig de pandèmia que han transcorregut.

Divendres va donar positiu en el test de presència del virus que es va fer quan va tenir símptomes de refredat. Per això, aquell mateix dia va estar absent de l'acte institucional per celebrar el Dia Internacional de les Persones Grans, que es commemora l'1 d’octubre, amb una nova edició del programa d’actes, format per un conjunt d’activitats impulsades per l’Ajuntament de Manresa i entitats de la ciutat.

Avui, dilluns, ja està més bé però encara treballarà des de casa. En principi, el dimarts dia 4 d'octubre té previst tornar a treballar a l'Ajuntament amb normalitat i posar punt final a una afecció que ha estat lleu, en el seu cas.