En commemoració del 500 aniversari de l’estada d’Ignasi de Loiola a la ciutat i després de la jornada prèvia celebrada a Manresa el 22 d’abril (dia de la Terra), Religions for Peace i l’Ajuntament de Manresa han programat ‘Cruïlla de Camins: Una Resposta Intergeneracional Multireligiosa a la Crisi Social i Ambiental. Fòrum Internacional Multireligiós Manresa 2022’, una trobada multireligiosa i multisectorial que tindrà lloc del 28 al 30 de novembre. El fòrum tindrà la crisi social i del medi ambient com a tema principal, posant el focus del diàleg en la transformació de les ciutats en espais sostenibles, justos, resilients i inclusius.

Entre els participants que s'han confirmat aquest dimarts hi haurà la Honorable Ela Gandhi, Copresidenta de Religions for Peace. Membre de la ben coneguda família Gandhi, és vista de forma habitual a l’avantguarda del moviment multireligiós global. Destaca especialment per la seva feina contra l’Apartheid a Sud-Àfrica, així com la seva participació en el parlament d’aquest país del 1994 al 2004. Participarà al fòrum de manera virtual.

També hi serà a través d’una videoconferència David Rosen, Copresident també de Religions for Peace. Ex-Rabí Cap d’Irlanda, Rosen és Director Internacional d’Assumptes Interreligiosos al Comitè Jueu Americà i Director del Heilbrunn Institute per la Comprensió Internacional Interreligiosa.

Els que sí que viatjaran fins a Manresa són els altres cinc noms que s’han donat a conèixer avui. Emina Frljak, membre del Comitè Jove Internacional de Religions for Peace; H.E. Sheikh Shaban Mubaje, Gran Muftí del Consell Musulmà Suprem d’Uganda; Renz C. Argao, Coordinador del Comitè Internacional de Joves de Religions for Peace; Agatha Ogochukwu Chikelue, Presidenta del Comitè de Coordinació de Dones de Religions for Peace International, i Sarah Oliver, Directora associada de Programes Globals a United Religions. En els propers dies, s’anunciaran la resta de participants al Fòrum Internacional Multireligiós Manresa 2022.

Un debat per afrontar les urgents crisis socials

El fòrum pretén proporcionar una plataforma intergeneracional per buscar solucions tangibles a les urgents crisis socials i mediambientals, com són la falta d'igualtat en l'habitatge, l’alimentació i l’aigua, l'atenció sanitària, l'educació i els espais verds. El resultat d'aquest esdeveniment serà el ‘Pacte Mundial Multireligiós i Multisectorial pel Desenvolupament de Ciutats Resilients, Sostenibles, Segures i Inclusives Manresa 2022’.

Consciència al Camí Ignasià

Emmarcat en la transformació que el pelegrí de Loiola va viure a Manresa i reforçant la missió de Religions for Peace de fomentar la col·laboració multireligiosa, la Professora Azza Karam, Secretària General de Religions for Peace, i l’alcalde de Manresa, Marc Aloy, encapçalaran una peregrinació interconfessional al llarg del Camí Ignasià, juntament amb líders joves multireligiosos i rellevants líders religiosos mundials. La caminada, amb espais de meditació i silenci, serà una oportunitat per reflexionar sobre com l’espiritualitat, els criteris morals i els aspectes socials de la fe que comparteixen les comunitats poden respondre a la necessitat de preservar i tenir cura del medi ambient.