L’alcaldable de Junts i exregidor a l’Ajuntament de Manresa, Ramon Bacardit, considera que la inseguretat i l’incivisme és el problema número ú de la ciutat. Aquest dimarts al migdia n’ha parlat i s’ha compromès a a ampliar fins a 132 els agents de la Policia Local. Actualment la plantilla és de 104, tot i que d’aquestes només n’hi ha 97 de cobertes.

Acompanyat per bona part dels regidors de Junts que formen part del govern amb Esquerra a l’Ajuntament, Bacardit ha assegurat que les «sensacions poden ser una realitat, i la realitat és una de les principals preocupacions de la ciutadania».

Per això ha considerat inajornable que la pobresa, la seguretat i l’incivisme siguin les prioritats del govern de la ciutat. Pensa que si no s’hi posa remei d’una forma determinada i urgent, la situació pot arribar a ser irreversible.

L’antídot a la pobresa és generar riquesa, ha dit. Pel que fa a seguretat ciutadana s’ha compromès a ampliar la plantilla de la Policia Local fins arribar als 132 efectius. «Si la gent em fa confiança destinarem més recursos materials i d’efectius humans a la Policia Local», amb un 30 % més d’agents al carrer. També s’ha compromès a aplicar el pla de civisme, encallat per manca de pressupost, i desplegar agents cívics a tots els barris.

Bacardit ha criticat l’anunci que l’Ajuntament augmentarà la plantilla de la Policia Local en cinc agents. «El que passa és que simplement són per cobrir baixes i jubilacions». El candidat de Junts es demana com és que el pressupost ha passat de 75 a 100 milions en 10 anys i, en canvi, la plantilla de la Policia Local es manté igual. «Tenim un cos de policia que porta molt anys d’estrès per manca de recursos personals i materials».

Bacardit ha demanat a l’alcalde Marc Aloy que «s’alluny dels titulars» i actuï amb determinació en aquest tema i que al pròxim pressupost municipal ja tingui la previsió d’augmentar recursos per revertir aquesta situació.

Segons el candidat a l'alcaldia, «em dona la sensació que l’actual govern, i bàsicament l’alcalde perquè és un govern molt visibilitzat en la seva persona, és conscient el tema, però no ho afronta d’una manera directa i explícita».

Actualment la regidoria de Seguretat Ciutadana és a mans del regidor Joan Calmet de Junts. Bacardit ha opinat que Calmet «serà el primer en voler augmentar el pressupost en temes de seguretat. Us ho puc garantir».