Dilluns vinent, 10 d'octubre, se celebra el Dia Mundial de la Salut Mental amb la finalitat de sensibilitzar l'opinió pública sobre la importància i les conseqüències personals i socials de les diferents problemàtiques en salut mental. Un any més, Manresa se suma a la commemoració amb una programació d’actes durant el mes d’octubre oberta a tothom i amb la col·laboració d’entitats del territori vinculades a la salut mental.

L’acte institucional tindrà lloc el mateix dilluns 10 d’octubre, a les 12 del migdia, a la plaça de Sant Domènec. Inclourà la lectura del manifest elaborat per la Taula de Salut Mental. Per part de les institucions intervindran l’alcalde de Manresa, Marc Aloy Guàrdia; la delegada del Govern de la Generalitat a la Catalunya Central, Rosa Vestit Villegas; la regidora d’Acció i Inclusió Social de l’Ajuntament de Manresa, Mariona Homs Alsina; i la regidora de Ciutat Saludable, Maria Mercè Tarragó Costa. El clourà una mostra d’activitats realitzades per persones vinculades a la salut mental.

La resta del mes es duran a terme una quinzena d’activitats més a Manresa, relacionades amb l’art, la lectura, el benestar emocional i el coneixement. Entre els actes, destaca, el 19 d’octubre, una taula rodona amb experts al Centre Cultural del Casino, sota el títol Societat i malestar; diferents activitats de lectura a les biblioteques municipals; dues exposicions; un taller de risoteràpia i una sessió de ioga i relaxació, entre d’altres propostes. Podeu consultar el programa en aquest enllaç.

A més, participants de l’activitat Tocats de Ràdio, que es fa al Club Social Mosaic, entrevistaran diferents persones amb problemàtiques de salut mental, així com familiars i professionals. Les entrevistes es difondran cada dilluns, de 12 a 1 del migdia, a Ràdio Manresa.

Els detalls de la commemoració els han donat a conèixer avui la regidora d'Acció i Inclusió Social de l’Ajuntament de Manresa, Mariona Homs Alsina; i la regidora de Ciutat Saludable, M. Mercè Tarragó Costa, i persones representants d’entitats organitzadores: Vanesa Solis Garcia (Mutuam Manresa); Anna Puigdellívol Servet (Associació Familiars Salut Mental Bages); Jaume Sanahuja Juncadella i Myriam València (ICS Catalunya Central); Gloria Tort Coma (Mosaic); Jordi Fernandez Valencia (CatSalut), Maria Carreras Porredon (Associació de Salut Mental de Manresa), Núria Serra Ferrer (Ampans), Marcos Benítez Martín (Trebolmente), Hélene López Daubie (Fundació Althaia), Maria Brioso Delgado (Servei de Biblioteques de Manresa), Angèlica Cuadros Quingles, Nona Galí Cornet i Josefina Ramírez Ruiz (Ajuntament de Manresa).

La salut mental no és només l’absència d’un trastorn mental. L’Organització Mundial de la Salut (OMS) la defineix com un estat de benestar en el qual la persona és conscient de les seves pròpies capacitats, pot afrontar les tensions normals de la vida, pot treballar de forma fructífera i fer una contribució a la seva comunitat. Enguany, el lema de la commemoració és Som comunitat, som salut mental, a proposta de la Federació Salut Mental Catalunya.

Taula de Salut Mental de Manresa

L’abril de 2018 el Ple de l’Ajuntament de Manresa va aprovar el dictamen sobre l’impuls i dinamització de la Taula de Salut Mental de Manresa, formada per representants de la Fundació Althaia, Ampans, Mutuam, Fundació Germà Tomàs Canet, XOBB Coop, Fundació Cots, Consell Comarcal del Bages, Institut Català de la Salut (ICS) de la Catalunya Central, Federació de Salut Mental Catalunya, Centre de Recursos en trastorns de l'espectre autista de la Catalunya Central, Associació Salut Mental del Bages, ActivaMent Catalunya Central, Agència de Salut Pública de Catalunya, Servei Català de la Salut (Catsalut), CDIAP i Ajuntament de Manresa.

La Taula de Salut Mental de Manresa es constitueix com un espai de coordinació i de treball col·laboratiu entre tots els agents que treballen en salut mental al municipi de Manresa amb la finalitat de definir accions de millora a escala local que permetin donar resposta i millorar la salut mental al territori.