El PSC de Manresa ha explicat en un comunicat que en el darrer ple municipal, l'alcalde Marc Aloy va denunciar de forma "no ajustada a la realitat" que el Govern d’Espanya no havia comunicat directament als alcaldes i alcaldesses dels municipis afectats pels devastadors incendis forestals del mes de juliol de El Pont de Vilomara i Rocafort, i de Sant Fruitós de Bages, sobre quin tipus de zona afectada es declararia, i que aquests es van assabentar pels mitjans de comunicació.

Els socialistes manresans han explicat que el passat 20 de juliol per convocatòria per part del Subdelegat del Govern d’Espanya a Barcelona es va fer una reunió a El Pont de Vilomara i Rocafort, amb els alcaldes i alcaldesses afectats per informar de les possibles ajudes als seus municipis amb la participació també de la Responsable de Protecció Civil de la Delegació del Govern de l’Estat.

En primer lloc es va tractar sobre el Reial Decret que disposa les subvencions previstes per aquests grans incendis, i és va informar de la possibilitat de declarar com a Zona Greument Afectada per Emergències de Protecció Civil (ZGAEPC) de forma conjunta amb la resta de municipis de l’Estat afectats per grans incendis forestals d’aquest estiu en base a la Llei 17/2015 del Sistema de Protecció Civil. Una decisió que havia d’adoptar-se pel Consell de Ministres.

A partir d’aquesta primera trobada des de la Delegació del Govern han estat en contacte permanent amb l’alcalde de El Pont de Vilomara i Rocafort, i l’alcaldessa de Sant Fruitós de Bages com a principals municipis afectats per seguir l’evolució conjuntament d’aquesta valoració.

Així quan el 23 agost, el Consell de Ministres aprova finalment, la declaració de Zona greument afectada, des de la Delegació del Govern a Barcelona, s'envia oficialment a aquests ajuntaments notificant la decisió esmentada. I, el 30 d'agost es comunica que ja poden complementar les fitxes de danys sol·licitades pel Ministeri de Política Territorial tal com sempre es fa en qualsevol incendi que provoca danys a béns i propietats.

Sempre segons el PSC, el passat 23 de setembre es va remetre tota la informació recollida pels ajuntaments al Ministeri de Política Territorial des de la Unitat de Protecció Civil de la Delegació del Govern a Barcelona, després de celebrar-se una nova reunió tècnica amb els ajuntaments implicats des de Protecció Civil, i Governs d’Espanya i de la Generalitat amb la participació de la Direcció provincial del Consorcio de Compensació d’Assegurances.

Encara no s'ha publicat el decret

Fins a dia d’avui, per tant, encara no s’ha publicat el Reial decret llei que regularà la tramitació de les subvencions, per la qual cosa tot el que s'ha fet fins ara és a títol informatiu i d’inventari a fi i efecte de poder recollir detalladament tota la informació de danys com sempre es fa en qualsevol incendi d’aquesta magnitud. I per tant serà via Decret o Ordre que es notificarà totes les ajudes sol·licitades una vegada es publiqui al BOE.

Per tot plegat, "lamentem que l’Alcalde en aquesta darrera sessió del Ple de l’Ajuntament, denunciés falses decisions preses d'esquena als alcaldes afectats per part del Govern d’Espanya, quan sempre s’ha anat treballant conjuntament i coordinadament amb tots els ajuntaments afectats tal com demostra aquesta cronologia de comunicacions i reunions mantingudes".