L’operació Bonavista fa el penúltim pas

La llarguíssima operació Bonavista, la que, partint d’un projecte que es remunta al 1933, ha servit per construir l’actual rotonda, per crear un espai de 3.000 m2 amb arbres i bancs entre la plaça i el carrer de Jacint Verdaguer, i per millorar les connexions amb els carrers adjacents, ha fet un pas més, que es preveu que sigui el penúltim. Els treballs d’enderroc iniciats el 17 d’agost passat dels dos darrers edificis comprats per l’Ajuntament s’han enllestit.

L’actuació, amb un pressupost de 240.910,23 euros (IVA inclòs) i una durada prevista de tres mesos, ha afectat una superfície de 2.352 m2 amb un volum aproximat de 10.956 m3. L’enderroc ha donat com a resultat un solar de 615 m2 que, per ara, quedarà parcialment tancat amb un mur a l’espera del pla de millora urbana que s’haurà de desenvolupar a posteriori per transformar aquesta nova àrea. Un pla que preveu aixecar-hi un edifici «singular», tal com el va definir en el seu dia l’aleshores regidor responsable de Planejament i Projectes Urbans i actual alcalde, Marc Aloy. Un edifici que doni personalitat a la zona i que, alhora, ha de permetre a l’Ajuntament recuperar part dels diners invertits al llarg dels anys per adquirir sol per fer la rotonda. Les primeres dues finques les va comprar l’alcalde Joan Cornet el 1986. Després d’ell, tots els alcaldes que han passat per l’Ajuntament van fer passes per fer realitat l’actual Bonavista, inaugurada el 2018.

De moment, una vegada enllestit l’enderroc de l’edifici número 98 (el que feia cantonada entre la carretera de Vic i el carrer del Bisbe Comas, que arribava fins al carrer de Jacint Verdaguer), adquirit el 2011, i de la finca número 100, que va passar a mans municipals el novembre passat (on hi havia el quiosc llibreria Bonavista), sí que s’urbanitzaran els 77 m2 corresponents a la part més propera a la carretera de Vic i cantonada amb el carrer del Bisbe Comas, fet que permetrà esponjar l’espai per a vianants.

Amb la desaparició dels dos edificis -el número 100 era una construcció del 1887 i el número 98, del 1920-, a l’illa de cases de la qual formaven part només hi queda dempeus la nau on hi ha la botiga El Mueble Inglés, al carrer de Jacint Verdaguer número 31, en mans d’una propietat privada.