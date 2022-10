La covid va causar 142 morts i 1.725 persones ingressades a Althaia el 2021

La vacunació va suposar un punt d’inflexió en la lluita contra la malaltia. Ho recorda la memòria de la Fundació d’Althaia de Manresa de l’any 2021, el segon de la pandèmia, que com ja va passar en l’informe del 2020, posa èmfasi en l’impacte que va suposar l’emergència sanitària a la institució i, per tant, a la població en general.

L’any comença amb restriccions

La memòria està farcida de dades que donen una idea de la dimensió dels efectes del segon any de la pandèmia que, a la Fundació Althaia, va començar amb l’adopció de restriccions en l’acompanyament de pacients ingressats als centres sanitaris que gestiona davant l’empitjorament de la situació.

Durant el 2021 va tenir 1.725 persones ingressades per covid -davant les 1.784 de l’any anterior- de les quals 210 van passar per la Unitat de Cures Intensives (UCI). Hi van haver 142 morts. El 2020 van ser 246. El 2021 el percentatge de mortalitat va ser del 8,2 %, i l’edat mitjana dels ingressats, de 64 anys. Un 44 % van ser dones i un 54 % homes.

Més dades de la memòria. Les persones d’entre 60 i 69 anys van ser els més nombrosos a l’hora de ser ingressats (358), seguits dels de 70 a 79 (307), els de 50 i 59 (290) i el de 80 a 89 anys (280). Per darrere hi hauria gent entre 40 i 49 (198), més de 90 anys (114), de 30 a 39 anys (94), de 20 a 29 (60) i destaca els 24 ingressats menors de 19 anys. D’entre 10 i 19 anys n’hi van haver 10, i de menors de 10 anys van ser 14.

Una dada també rellevant són les PCR analitzades al laboratori d’Althaia. Més de 220.000. D’aquestes, 50.000 es van fer en l’atenció hospitalària; 46.700 a primària -la majoria a residència i escoles- i més de 100.000 per altres centres de l’àrea d’influència d’Althaia. L’any anterior, el 2020 el de l’inici de la pandèmia, se’n van fer 110.400. En aquella ocasió cal tenir en compte que en un primer moment la fundació no va disposar dels primers aparells per fer les anàlisi fins a l’abril. Fins llavors les mostres s’enviaven primer a l’Hospital Clínic i després al parc logístic de salut de Viladecavalls.

Més dades. L’any 2021 es van utilitzar als centres d’Althaia poc més d’un milió de mascaretes. L’any anterior van ser 790.000, i el 2019, quan no hi havia pandèmia, 173.000. De gel hidroalcohòlic, més de 10.000 unitats, i de bates 177.000. De guants se’n van fer servir 5,7 milions. Són 2,6 milions més que no pas dos anys abans, el 2019.

Protagonistes, les vacunes

A part de la mateixa covid, el 2021 va tenir un destacat protagonista: les vacunes. Segons detalla Althaia a la memòria, la vacunació va fer capgirar «el curs de la història de la pandèmia», i va contribuir a assolir la immunització de gran part de la població, a reduir la mortalitat i la malaltia greu en les persones infectades. Destaca que l’atenció primària va tenir un paper clau en la campanya de vacunació.

A Althaia van començar a vacunar els professionals de la institució a mitjans de gener. En total, la institució assistencial i sanitària en va dispensar, durant l’any passat, prop de 38.000. La major part d’elles, 25.800, a primària.

La Unitat de Cures Intensives va estar neta de covid 9 de les 52 setmanes de l’any

Tot i l’impacte del coronavirus, la major part d’atesos a Althaia ho van ser per altres motius

Entre la darrera setmana d’abril del 2021 i la primera de maig del mateix any, és quan l’UCI d’Althaia va tenir més pacients ingressats. Gairebé una trentena, segons les dades de la memòria de la fundació assistencial i sanitària. D’aquests, però, menys de la meitat eren per covid. La majoria eren a Cures Intensives per altres afeccions.

Una situació semblant es va donar a finals d’any, pels volts de Nadal, quan n’hi havia més d’una desena per covid i a tota la unitat es van superar els 25. També van ratllar els 10 ingressats per covid a intensius a a mitjans de gener. Llavors n’hi havia pocs amb altres casos.

Althaia compta amb un servei de crítics amb 16 llits que es poden ampliar a 20. El novembre de l’any passat passat va inaugurar un espai polivalent on hi ha l’Hospital de Dia Mèdic i la Unitat de Transició, que es pot convertir en una àrea de cures intensives amb 8 llits més.

Nou setmanes nets de covid

De les 52 setmanes que va tenir el 2021, en 9 no hi va haver cap pacient covid a la Unitat de Cures Intensives. Va ser a l’estiu, quan hi va haver quatre setmanes seguides sense ingressos per coronavirus tot i que l’activitat a l’UCI no es va aturar. En aquest mateix període va tenir entre 10 i 15 ingressats. Al setembre hi va haver també tres setmanes seguides sense covid a l’UCI, fet que es va repetir a una setmana a l’octubre i una al novembre.

Segons la memòria d’Althaia, el més complicat de l’any 2021, tan a l’atenció primària que gestiona la fundació com a nivell hospitalari, va ser donar resposta a la covid i al mateix temps preservar al màxim l’activitat no covid, i intentar recuperar la que no es va poder fer el 2020, l’any de l’aparició de la pandèmia.

Tot i l’impacte del coronavirus, la major part de persones ateses a Althaia ho van ser per temes no relacionats amb la covid. A les dades sobre els ingressos setmanals a l’UCI, la major part de pacients són no covid, igual que el de l’ocupació als centres de la fundació. Un any abans, pràcticament tot l’hospital estava abocat a la covid.