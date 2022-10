Una vegada ben coneguts els nou itineraris de l’Anella Verda de Manresa, i amb la intenció de donar a conèixer els valors naturals dels rodals dels pobles del Pla de Bages, Meandre, Associació per a la preservació del patrimoni natural de Manresa, proposa una caminada als rodals de Santpedor. Se sortirà a 2/4 de 10 del matí des del carrer Camí de Vallbona, a la urbanització del Mirador de Montserrat (es pot aparcar als carrers propers de la urbanització).

Després d'un precalentament dirigit pel Pep Llort, Vidal Oribe guiarà els participants per una ruta circular variada que transcorre pel nord-oest del municipi, passant per camps del Pla de Bages, la masia de Vallbona, una de les més destacables de Santpedor; la riera de Bellver i els tolls de les Valls, per acabar pujant fins el serrat dels Ossos i el mirador del gronxador, amb una privilegiada vista del Bages.

A part de masies, zones agrícoles i barraques, es veurà una sínia que va ser moguda per tracció animal, un fantàstic bosc de ribera envoltant els tolls de les Valls, un espai on viuen una gran quantitat d’ocells, unes osseres o enterraments que donen nom al serrat dels ossos, i el que va ser un amagatall o trinxera durant la guerra civil.

Son 10 km amb un desnivell de 221 metres i sense cap dificultat. El preu és de 5 euros i, qui no pot, no paga.

Meandre confia que el coneixement d’aquest recorreguts, veritables vies verdes entre els municipis del Pla de Bages, serveixi per assolir un dels seus objectius: pobles i ciutats del Pla de Bages interconnectats per vies verdes pel dia a dia de la seva població.