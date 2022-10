El postgrau en Organització i Enginyeria de la Producció i Direcció de Plantes Industrials (ENGIPLANT) de la UPC Manresa ha tingut per primer cop un 100% de titulades dones.

El postgrau forma part del projecte Bages Treball, Talent i Tecnologia (TTT), que impulsen al territori 28 municipis de la comarca, l'Ajuntament de Manresa, el Consell Comarcal del Bages i la Diputació de Barcelona, per promoure l'ocupació i la reactivació econòmica centrades en la cadena de valor de la mobilitat i la sostenibilitat a la indústria de l'automoció.

Amb l’objectiu de fomentar la participació de la dona en aquest estudis, i dins aquest projecte, es van convocar unes beques per ajudar a la matrícula del postgrau, gràcies a les quals es va incrementar la presencia femenina. L’èxit va ser tan rotund que, finalment, totes les matriculades al programa van ser dones.

El programa també compta amb la col·laboració del Col·legi d'Enginyers Graduats i d'Enginyers Tècnics Industrials de la Catalunya Central (CETIM), que dona ajuts als seus col·legiats.

L’obertura de l’acte de cloenda va anar a càrrec de Margarita Domènech, cap d’estudis de la UPC Manresa. “Estem orgulloses d’aquesta promoció”, va afirmar Domènech, que es va adreçar a les titulades dient: “recordeu que aquesta és casa vostra”.

Enginyeria de la producció

L’acte va continuar amb la intervenció de Carolina Consolación, coordinadora del postgrau, que va destacar la complicitat entre el conjunt de les titulades: “és un grup fantàstic de noies, no és habitual un grup tan implicat, exigent i treballador. El postgrau ha estat un èxit i vull encoratjar les noies ha participar en tots els àmbits de l’enginyeria, però especialment en aquest àmbit de direcció de plantes industrials”.

La darrera en intervenir va ser Laia Arnau, representant de les titulades, que va parlar en nom de totes assegurant que “és un dia molt important per nosaltres” i va agrair les accions que es fan des de la UPC i la resta d’administracions per encoratjar les dones a participar de les enginyeries.

Nou dones enginyeres

Com ha resultat d’aquesta excepcional edició del postgrau, nou dones enginyeres formades per a la direcció de plantes industrials han fet xarxa i ara poden ser referent per moltes altres que vulguin seguir aquest camí.

El postgrau

Aquests estudis estan inclosos en l’oferta de postgraus de formació permanent de la UPC que es cursen en diferents campus de la universitat a través de la UPC School of Professional & Executive Development (UPC School).

En un món cada vegada més globalitzat, on les empreses competeixen amb altres països que ofereixen costos de producció més baixos, és molt important operar de forma eficient i competitiva.

La formació completa en les tècniques que ho permeten és l'objectiu principal del postgrau en Organització i Enginyeria de la Producció i Direcció de Plantes Industrials, que aborda en profunditat els aspectes que atorguen valor econòmic a l'empresa per mitjà de l'enginyeria i la gestió dels processos productius.

A més, el programa formatiu fa èmfasi en les tendències més avançades i actuals en aspectes com ara l'enginyeria de processos, el Lean Manufacturing, el manteniment productiu total, la cadena de subministrament (Supply Chain Management), així com les relacionades amb la potenciació de les habilitats directives, com és el cas del coaching.

Es desenvolupa de manera que l’estudiantat participa activament, treballant en equip i estudiant casos reals com els que poden haver tingut lloc en les seves pròpies empreses. L'enfocament pràctic del programa incideix especialment en els aspectes més destacats i avançats, a través de l'experiència dels millors experts i les millors expertes del món industrial. El postgrau incorpora les darreres novetats per formar als directius i les directives de plantes industrials, impartit per professionals en actiu dels diferents àmbits industrials.