L’Ajuntament de Manresa va donar la benvinguda dimecres als nous docents de primària i secundària que s’estrenen aquest curs a la ciutat i que provenen de fora de Manresa. Ho va fer en un acte de rebuda que va tenir lloc a l’Espai Manresa 1522 i que posteriorment va incloure una ruta pels principals punts d’interès.

A l’acte hi va assistir el regidor d’Ensenyament i Universitats, Josep Gili Prat, i el regidor de Turisme i Projecció de la Ciutat, Joan Calmet Piqué. La jornada va començar a l’Espai Manresa 1522, on els assistents, una quinzena de docents en total, van poder conèixer els recursos educatius que ofereix Manresa, així com la proposta educativa de Manresa 2022 per aquest curs. Seguidament, el professorat va fer un recorregut guiat per espais modernistes, la Seu i el carrer del Balç.