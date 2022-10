Un centenar de persones presencien a la Seu de Manresa la inauguració del frontal florentí restaurat

Més d'un centenar de persones s'han apropat aquest divendres a la tarda a la Seu de Manresa per assistir a la inauguració del frontal florentí (s. XIV). Finalment, els treballs per restaurar l'obra han tingut un cost de 145.000 euros, 20.000 euros més del previst. Ha estat un acte en el qual ha quedat demostrada la importància del brodat medieval, que fa dècades que esperava l'oportunitat de ser admirat com mereix, tenint en compte la seva importància artística. Tal com ha recordat la historiadora de l'Art Anna Orriols en la presentació, que es coneguin, el de Manresa es tracta d'un dels dos brodats florentins sencers que es conserven a tot el món. L'altre és a Florència.

Mossèn Jean Hakolimana, rector de la Seu i president del Capítol de Canonges del temple manresà, ha estat l'encarregat d'obrir i de conduir l'acte. Ha recordat que la restauració era un reclam "de dècades". Per la seva banda, l'alcalde de Manresa, Marc Aloy, ha celebrat que l'obra, que fins ara estava al museu de la basílica i que ara ha quedat exposada en una capella de la nau central, "guanyarà visibilitat amb el canvi". El projecte finalment tindrà un cost superior al previst, segons ha confirmat el coordinador del departament de Patrimoni Artístic del bisbat de Vic, Dani Font. Els 125.000 euros inicials s'ampliaran amb 20.000 euros més que s'aportaran del Pla director per a la restauració de la Seu per a aquest 2022. A l'acte també hi ha assistit la consellera del departament de Cultura, Natàlia Garriga, que ha destacat les aliances publico-privades que han permès els treballs, ja que la restauració és fruït d'una col·laboració entre el departament de Cultura i la Fundació "La Caixa”. Finalment, el bisbe de Vic, Romà Casanova, també ha celebrat la restauració i ha agraït la implicació de les institucions que han permès posar la peça en valor. El valuós brodat va tornar aquest dimecres a la capital del Bages, després d'estar un any i i un mes al Centre de Restauració de Béns Mobles de Catalunya (CRBMC), on s'han fet els treballs. Va arribar a Manresa en un camió que va custodiar una patrulla dels Mossos d'Esquadra, tal com ja es va fer quan se'l van endur a Valldoreix, on té la seu el CRBMC.