Impulsem debuta demanant més control de les ajudes socials i de la delinqüència

El primer acte públic d’Impulsem Manresa, la candidatura encapçalada per l’empresari Joan Vila que s’està bastint per presentar-se a les eleccions municipals, va deixar ben clar quin és el seu ideari: llei, ordre, que l’administració deixi de posar pals a les rodes a l’activitat privada, auditoria dels recursos humans municipals, fiscalització de la utilització dels impostos, més control de les ajudes socials, mà dura contra la delinqüència entenent els okupes com a tals.

Vila, suau en les formes, va deixar clar que no pensa tenir tabús ni avergonyir-se de dir el que molts pensen.

La seva fórmula per «liderar una oportunitat davant amenaces» passa, precisament, per «posar ordre per beneficiar la convivència fugint dels tòpics».

Es referia a que no pensa ser políticament correcte i, enmig d’una extensa exposició de principis generals, va anar llançant càrregues de profunditat.

Com a declaració de principis va començar a entrar en matèria per l’àmbit econòmic, deixant clar que anar incrementant cada cop més els impostos no és el camí per generar riquesa.

Des del seu punt de vista, el camí és el rigor i l’esforç, per exemple, aplicat al propi ajuntament. «Volem saber la feina de cada funcionari i auditar cada lloc de treball» per optimitzar la productivitat i millorar serveis.

Per exemple el servei de seguretat. Sense dir el seu nom es va referir al candidat de Junts per Manresa, Ramon Bacardit, per negar que calguin més policies sinó aprofitar millor els que ja n’hi ha. I això fer-ho extensiu a tota la maquinària municipal «que suposa un 46% del pressupost mentre en altres ajuntaments del nostre voltant es mou sobre el 30%».

Com? Va dir que cal trobar la manera de premiar econòmicament la presència i no l’absència.

Després de referir-se als funcionaris va posar proa cap a la immigració i va afirmar que «Manresa no es pot permetre acollir sense criteri i en massa. Manresa és pobre». Així que cal «establir indicadors i no acollir per acollir. Cal verificar la destinació de les ajudes i la implicació de qui les rep».

Va dir que «cal revisar els protocols de la plataforma dels aliments i evitar l’espectacle lamentable, indecent i denigrant» de les cues per recollir menjar. «Els aliments els durem a domicili, però ja que les empreses necessiten treballadors si rebutgen la feina es retira l’ajuda».

Els aliments es duran només a domicilis «legals, perquè totes les ocupacions són delinqüencials».