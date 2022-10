La directora de la Fundació del Convent de Santa Clara i ànima de la plataforma dels aliments, la monja sor Lucía Caram, ha acusat amb un missatge a Instagram a Impulsem Manresa i al seu cap visible, l'empresari Joan Vila, de plantejar un ideari que "sembla el de Vox".

Després de la presentació pública del moviment Impulsem Manresa, en un acte dijous al vespre amb un centenar de persones al Kursaal, la religiosa ha afirmat que Impulsem Manresa "és un partit que neix mort".

La reacció es produeix després que Vila afirmés en l'acte públic de presentació d'Impulsem que «Manresa no es pot permetre acollir sense criteri i en massa. Manresa és pobre». I afegís que cal «establir indicadors i no acollir per acollir. Cal verificar la destinació de les ajudes i la implicació de qui les rep».

Va dir que «cal revisar els protocols de la plataforma dels aliments i evitar l’espectacle lamentable, indecent i denigrant» de les cues per recollir menjar. «Els aliments els durem a domicili, però ja que les empreses necessiten treballadors si rebutgen la feina es retira l’ajuda».

Va plantejar que els aliments es duran només a domicilis «legals, perquè totes les ocupacions són delinqüencials».

Per a la religiosa aquests plantejaments mostren que Impulsem Manresa "neix amb amb discurs d'odi a pobres i immigrants".

Sobre revisar els protocols de la plataforma dels aliments va recordar que es tracta d'una "fundació privada", que té els seus professionals i els seus propis criteris.

Sor Lucía li diu a Vila que es dediqui "al que vulgui", però tingui en compta que s'ha presentat públicament "amb una semblança més a Vox" que no pas a la d'una formació política "que sigui d'aquest país i que ens representi".