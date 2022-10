La Seu de Manresa reestrena un tresor de l'art medieval

D’estar pràcticament amagat al Museu de la Seu a lluir en una vitrina dissenyada a Alemanya per exhibir-lo en les millors condicions. Han calgut segles per mostrar com mereix una de les obres més importants del patrimoni manresà. Ahir a la tarda, el Frontal de la Passió del segle XIV, conegut com frontal florentí, un dels dos que es conserven sencers a tot el món, considerat una obra mestra del brodat medieval, es va inaugurar un cop restaurat.

La inauguració va atreure més d’un centenar de persones a la Seu, que van omplir les dues fileres de bancs, que es van girar per a l’ocasió, de manera que quedessin enfocats a la capella de la nau on hi ha el frontal. L’acte el va presidir la consellera de Cultura, Natàlia Garriga, amb el bisbe de Vic, Romà Casanova, i l’alcalde de Manresa, Marc Aloy.

Feta la inauguració, en la qual es va insistir en la importància internacional de la peça, en el valor de la col·laboració publicoprivada per recuperar-la mitjançant el programa Temps de Gòtic del Departament de Cultura i la Fundació «La Caixa», i es va explicar el camí per treure el frontal del seu ostracisme i el procés de restauració, els assistents es van acostar a la vitrina per admirar l’obra i fotografiar-la.

Mesures de seguretat

El Frontal de la Passió s’exposa en una vitrina que recorda un altar, reproduint l’ús que es donava antigament a aquest tipus de brodats. Està formada per una estructura d’acer pintada al foc i un vidre de seguretat laminat. El brodat, que està una mica inclinat, l’il·lumina una línia de llum led a la part superior de la vitrina, dotada amb un sistema per controlar la humitat relativa. A fora, reforcen aquesta il·luminació les dues làmpades de la capella, on s’ha instal·lat una càmera de seguretat. A banda, a dins de la vitrina hi ha un sensor de moviment amb alarma per detectar qualsevol anomalia.

El rector de la Seu i president del Capítol de Canonges, mossèn Jean Hakolimana, va conduir l’acte, en què tots els parlaments van coincidir a celebrar el fet de donar visibilitat a una peça d’aquest valor. L’alcalde Marc Aloy va afirmar que «avui resolem el greuge històric de tenir una joia tan amagada».

La historiadora de l’art Anna Orriols també va reivindicar la peça. «El patrimoni artístic ens diu tant com els documents», va recordar, alhora que va posar en relleu que el frontal de Manresa, obra del florentí Geri Lapi, és, juntament amb un altre pal·li signat per Jacopo di Cambio exposat a Florència, l’únic que es conserva sencer a tot el món. De la resta, el que hi ha són fragments perquè era habitual trossejar-los per donar-hi altres usos. La va definir com una «obra exquisida i iconogràfica de la tècnica del brodat», que, va lamentar, són «poc coneguts». En aquest sentit, va informar que l’Institut d’Estudis Catalans treballa en un projecte de recerca històrica liderat per Rafael Cornudella sobre els brodats medievals de Catalunya, i que, de ben segur, parlarà del de Manresa. I encara més ho farà l’estudi sobre el frontal manresà encarregat pels Amics de la Seu i la gestió del temple a la historiadora de l’art Francesca Español, que justament el 21 d’octubre vinent n’oferirà una conferència en el marc del programa d’actes del Dia de la Seu, que se celebra demà. El mes vinent és previst que les que facin una conferència sobre l’obra a Manresa siguin les seves restauradores, Carme Masdeu i Mari Luz Morata, que ahir van ser a la inauguració.

Després d’Orriols, Dani Font, coordinador del Departament de Patrimoni del bisbat de Vic, va resumir el llarg camí des del moment que la parròquia va decidir que havia arribat l’hora de recuperar el frontal, i fins ahir. També va donar informació del procés de restauració, alhora que va informar que tot plegat ha costat 145.000 euros; els 125.000 corresponents al programa Temps de Gòtic i 20.000 més que hi afegirà el bisbat dels que rebrà enguany per a la restauració de la Seu.

Josep Ollé, director del Departament de Coordinació Territorial de la Fundació «La Caixa», va posar l’accent en la importància de la col·laboració publicoprivada per posar a l’abast de tothom el patrimoni, va insistir. Va celebrar que gràcies a això «Manresa, Catalunya i la resta del món» puguin gaudir del frontal. La consellera Natàlia Garriga va dir que «cal que els manresans se sentin molt orgullosos» del que representa, alhora que va agrair a tothom qui ho ha fet possible.

Va tancar l’acte el bisbe Romà, que va apel·lar, com Ollé i Garriga, a la col·laboració que ha fet possible la restauració i als qui al llarg de la història van conservar l’obra. Va dir que «només qui té cura de les seves arrels té futur» i que el «patrimoni acumula amb el temps un valor cultural de primera magnitud». En aquest sentit, va dir, l’Església «sempre ho ha tingut present».

Una hora abans de la inauguració es va oferir una interessant i detallada sessió informativa als mitjans que hi van voler assistir del procés de restauració i de reubicació de la peça. El rector de la Seu també hi va fer de conductor. Només començar va afirmar: «Hem donat resposta al somni de molts manresans, catalans i gent d’arreu del món que sabien que teníem aquesta joia».