L’actriu Martina Tresserra viu de lloguer a Molins de Rei però té una casa familiar i els seus orígens a Cal Rodó, al poble de Sant Martí de Tous.

L’obra comença amb la seva descripció d’un entorn que coneix bé on hi ha farigola, pins, llebres, camps de blat i uns veïns de qui en sap el nom. Tous és ara un poble d’un miler d’habitants on només «quatre o cinc famílies» es dediquen a la pagesia. Quan arriba una empresa de Madrid que ofereix instal·lar-hi plaques solars, el debat comença.

La seva veu i història personals s’acompanyen amb les de veïns, polítics, empresaris i activistes que parlen des de Tous, Mediona i Terrassa. És teatre documental, el que parteix de converses reals que són les que acaben donant força al text.

És tant així que els altres dos actors de l’obra, Alba Valldaura i Ireneu Tranis, porten auriculars tota l’estona. Repeteixen amb la seva veu el que els van dir altres. Ho fan amb el mateix to, accent i entrebancant-se si així va ser en l’original.

Ahir hi va haver l’estrena absoluta de l’obra i entre els espectadors hi havia algun dels testimonis originals, que al·lucinaven del resultat final.

L’obra es va fer a l’escenari del teatre Kursaal, amb el públic encerclant l’acció. S’hi van veure espigues fluorescents, un làser màgic i petits lots perquè el públic il·luminés la foscor. El moment més impressionant va arribar amb la veu d’un senyor gran del poble explicant el batre del cereal amb tot detall.

Una obra fascinant que, com la pel·lícula Alcarràs, reflexiona a partir d’unes plaques solars sobre el món que ens ha tocat viure. Què ha significat el petroli i la mecanització del camp? Com es pot fer el retorn al món rural? Està relacionada la soledat amb l’emergència climàtica? Després del 4G, 5G i 6G, què vindrà?

Solar és una peça del col·lectiu Mos Maiorum coproduïda per la Fira, que van desenvolupar a la residència que Teatre Nu té a Tous.